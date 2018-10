To se resnično dogaja in čeprav so tovrstni ekscesi redki, lahko vendarle poskrbite, da se ne zgodijo prav vam. Najprej je treba sploh vedeti, kje v vašem domu tiktaka domača časovna bomba. Zato nam dovolite, da vas opozorimo na šest stvari, ki vas lahko presenetijo z neprijetnim šovom.

Vrata pršne kabine Če zaloputnete steklena vrata kabine za prhanje, lahko počijo ali se razletijo na milijon koščkov. Toda to ste že vedeli, kajne? Verjetno pa niste vedeli, da lahko spontano eksplodirajo brez očitnega razloga. Da se to zgodi, obstaja dober razlog: kaljeno steklo izdelajo pod visoko temperaturo, ki je sledi zelo nizka, kar je ustrezno močno naviti vzmeti pod velikim pritiskom. Ko se pritisk nenadoma sprosti, morda zaradi drobne razpoke ali napake v proizvodnji, steklo eksplodira. Morda se to zdi spontan dogodek, vendar je v resnici posledica dolgega procesa uporabe. Če se vrata pršne kabine začenjajo posedati in s spodnjim kotnim robom udarjati ob ploščice, je verjetnost, da se to zgodi, dosti večja. Zato bodite pozorni, da so vrata uravnana in se ne drgnejo ob kar koli.

Halogenske sijalke Eksplodirajo lahko vse vrste sijalk, a najpogosteje se to zgodi s halogenskimi. To pa zato, ker so, ko so prižgane, veliko bolj vroče od drugih. Vsakršen oljni madež, denimo, povzroči, da sijalka oddaja toploto neenakomerno in zato eksplodira. Tudi zato nobenih sijalk ne smemo prijemati z golimi rokami. Ko jih privijamo ali odvijamo, vedno uporabimo rokavice ali papirno brisačo. Prav tako si velja zapomniti, da lahko eksplozijo katere koli sijalke povzroči voda, zaradi česar jih je, če so umazane, priporočljivo obrisati zgolj s krpo iz mikrovlaken.

Buče Ne, ne govorimo o tistih neznosnih pobalinih iz soseske, ki pod buče, ki stražijo našo hišo na predvečer dneva vseh svetih (halloween), podstavijo petarde. Buče, postavljene ali spravljene na prostem, lahko eksplodirajo kar same. Voda v njih namreč v mrzlih nočeh konec oktobra prodre skozi meso – posledica pa je pravi »bučni pokol«. Slednjega preprečimo tako, da buče izrezljamo, kar je »ventil« za ublažitev pritiska v njih.

Plinski grelniki vode Če iz grelnika vode uhaja plin ali se pokvari varnostni mehanizem, zaradi česar v njem naraste pritisk, lahko postane izjemno nevarna »raketa«, ki se lahko izstreli celo skozi streho. To sicer ni tako pogosto, se pa zgodi, vsekakor pa je eksplozija grelnika nekaj, česar si absolutno ne želite. Zato je potrebno redno letno preverjanje morebitnega uhajanja plina in ogljikovega monoksida, prav tako pa tudi temperature in ventila, ki mora pravilno sprostiti previsok pritisk. Morda vas mika, da bi grelnik preverjali (ali popravljali) sami, a ker sta na kocki vaše življenje in imetje, vam priporočamo, da pokličete certificiranega serviserja.

Živila v prahu Običajna živila v prahu, kot so moka, sladkor, kakav, mleko v prahu in celo kava, lahko eksplodirajo. Ko jih pretresemo, se v zrak dvigne oblak delcev, ki jih lahko vžgejo statična elektrika, trenje ali majhna iskra. Dobra novica je, da je za eksplozijo potrebna visoka koncentracija delcev v zraku, da o statični elektriki ravno v tistem trenutku niti ne govorimo. Torej ste lahko (skoraj zagotovo) brez skrbi.