Pripravili smo vam nekaj nasvetov, kako poživiti vašo mestno oazo – ne glede na to, kako velika, majhna, sončna ali senčna je - s sobnimi lončnicami.

Ozelenitev skrbno načrtujte Preden oddrvite v lokalni vrtni center, načrtujte ozelenitev stanovanja, saj ne želite končati s preveč rastlinami ali premalo prostora – dvema platema istega problema. Najprej določite, kako in kam boste rastline smiselno postavili. Imejte v mislih, da vse notranje rastline ne potrebujejo ogromno svetlobe. Nekatere uspevajo celo v temnejših kotičkih, večina pa vendarle potrebuje vsaj nekaj ur dobre osvetlitve na dan. In ne pozabite na to, katere rastline niso priporočljive, če imate radovedne malčke, denimo bodeči kaktusi, in se pozanimajte, katerim se izogniti, kadar imate (grizljajoče) hišne ljubljenčke.

Izbirajte glede na zahteve rastlin Zdaj ste pripravljeni na zabavni del – nakupovanje lončnic. Ko obiščete vrtni center, boste naleteli na veliko izbiro, a vsaka rastlina ima drugačne zahteve. Morda boste potrebovali pomoč pri izbiranju, zato ne oklevajte in povprašajte prodajalca, katere vam priporoča glede na to, koliko svetlobe in kakšno nego potrebujejo. Si želite rastlinic, ki jih boste negovali skozi sezone in potrpežljivo čakali, da zacvetijo? Ali pa bi radi lepoto sobnih rastlin občudovali kar takoj? Izberite glede na svoje preference, da ne boste razočarani, če se bo rastlina le obotavljajoče razvijala. Ena od lončnic, ki raste zelo hitro, je denimo filodendron, saj vas bo kar najprej razveseljeval z novimi listi.

Začnite z nezahtevnimi V vrtnem centru vas bodo s svojimi barvitimi cvetovi neonskih barv zagotovo očarale čudovite tropske rastline in njihove vrstnice, toda naj vas opomnimo, da jih je težko negovati, še posebno če z vzgojo notranjih rastlin nimate izkušenj. Morda je bolje, da začnete počasi in izberete tiste, ki vam bodo odpustile, če jih boste teden dni (ali dva ali tri tedne) pozabili zaliti. Že omenjeni filodendron, zamija in taščin jezik so v mestnih domovih zelo priljubljene lončnice, saj imajo visoko toleranco do zanemarjanja. Tudi sukulente zlahka vzgajamo, vendar upoštevajte, da potrebujejo nekaj več svetlobe.