Ne vem… Pobili smo se z njimi. Na koncu je bila tekma enostavna. Resnično smo dali vse od sebe v obrambi, v napadu pa nam je steklo kot že na celotnem prvenstvu. Nič, kolajna je tukaj.

Kakor sem rekel, so bile to obramba in lahke točke iz protinapadov. To nam je dvignilo samozavest. Enostavno smo odigrali perfektno tekmo.

Tokrat je bilo vse bolj mirno. Preprosto zato, ker smo imeli tekmo v prvem polčasu pod kontrolo, v drugem pa pokazali naš karakter in jo dokončno prelomili.

Uživali smo. Zmenili smo se, da gremo v vsakem primeru uživat v tekmo. Radi se imamo, smo kot bratje in to kažemo tudi na terenu. Bom kaj pametnejšega povedal naslednjič. (Smeh.)

Zaslužil si je. Je najboljši igralec na prvenstvu, ki nas stalno vleče naprej. V čast mi je, da sem lahko v moštvu skupaj z njim.

Ogromno. Motivacija je gromozanska. Kdor koli se bo znašel v finalu, je na vrsti, da ga premagamo.

Ravno smo se pogovarjali pred tekmo, da Igor Kokoškov na uradnih tekmah še nima poraza na slovenski klopi. Vse bomo naredili, da tako tudi ostane.

On je dodelal vloge v ekipi že na pripravah lansko leto. Igralci smo to sprejeli in igramo s srcem za reprezentanco. Morda je to v prejšnjih letih manjkalo. Tokrat smo se zbrali z enim namenom, da osvojimo kolajno, in to nam je tudi uspelo.