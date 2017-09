Kupili prostore v Nemški hiši

»Toda projekt se je efektivno vendarle začel izvajati,« je poudaril Peršak. Pojasnil je, da je ministrstvo od Mestne občine Ljubljana kupilo prostore v Nemški hiši, ki so prav tako del projekta celovite prenove. Kulturno ministrstvo pa je po Peršakovih besedah poleg tega lani in letos zagotovilo nekaj sredstev za izvedbo arhitekturnega natečaja, izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo.

Ker je torej prenova Drame odvisna od politične volje pri razdeljevanju denarja oziroma pri sprejemanju zakona o kulturnem evru, nas je zanimalo, ali Peršaka skrbi, da bi projekt mogoče ponovno zastal. »Mislim, da ni politične stranke, ki ne bi prepoznala tega projekta kot potrebnega,« je prepričan kulturni minister. Toda ne gre pozabiti, da se o nujnosti prenove Drame govori že saj 30 let, kot je poudaril ravnatelj Drame Igor Samobor. Že jeseni leta 2001 je bil objavljen prvi arhitekturni natečaj za prenovo Drame, vendar pa leta 2002 izbrana zmagovalna rešitev nikoli ni ugledala luči sveta. Prvi načrti za prenovo so sicer dali odgovor na vprašanje, kaj moderno gledališče potrebuje, vendar so ti načrti zahtevali več prostora, kot ga območje Drame omogoča, je pojasnil Samobor.