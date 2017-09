Mitja Gaspari: Dileme in omejitve evrske ekonomske politike

Za okrevanje evrskega gospodarstva v zadnjih nekaj letih je značilna kombinacija pozitivnih in negativnih trendov. Na eni strani smo priča izboljšanju situacije na trgu dela, kjer se brezposelnost zmanjšuje in zaposlenost aktivne populacije povečuje. Potrošniško in poslovno zaupanje se vrača in tveganja politične negotovosti se po volitvah v Franciji in pred volitvami v Nemčiji zmanjšujejo. Na drugi strani še vedno čutimo posledice finančne in gospodarske krize v visokem deležu slabih kreditov v bankah in visokem deležu javnih dolgov držav v BDP, kar posledično zmanjšuje željo in možnost za nove naložbe tako v privatnem kot v javnem sektorju.