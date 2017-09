Štirinajsta dirka letošnje sezone formule 1 bo na sporedu v Singapurju, kjer strokovnjaki vlogo favorita pripisujejo Ferrariju. A rdeči o tem nočejo veliko slišati, saj je Mercedes v zadnjem času hiter na različnih stezah. Največ razburjanja pa je povzročila ločitev McLarna in Honde ter prestop Carlosa Sainza mlajšega k Renaultu, kar bo zagnalo »vrtiljak« v iskanju novih partnerstev in dirkačev.

Singapur bo vsekakor zanimiva dirka in tudi ena najtežjih. Dirkali bodo namreč tradicionalno ponoči, vročina pa bo dodala piko na i. A vseeno naj bi ravno zaradi vsega tega in konfiguracije steze, ki ne omogoča veliko prehitevanj, vlogo favorita prevzela ekipa Ferrarija. Če jo bo res, bo seveda pokazala dirka, saj rdeči opozarjajo, da je eno teorija, drugo pa potem prinese nedelja. Sebastian Vettel je zato pri napovedih previdno optimističen: »Res je, steza naj bi nam ustrezala, morali bi se bolje odrezati kot v hitri Monzi, a vseeno mislim, da bo med nami in Mercedesom tesno. Če smo mi lahko ponagajali Mercedesu na 'njihovi' stezi v Belgiji, lahko oni ponagajajo nam v 'našem' Singapurju.« Nemca so v preteklosti okronali za kralja Singapurja, saj je do zdaj na tej stezi največkrat zmagal, kar štirikrat, še sam pa ne ve, zakaj mu ta steza tako dobro leži: »Všeč mi je, je zahtevna, svoje verjetno naredijo luči, ker dirkamo ponoči, je tudi ena najdaljših in najzahtevnejših dirk v koledarju, zato smo pod velikim fizičnim in psihičnim pritiskom. Da, veselim se te dirke, a istočasno tudi ne želim tukaj dirkati, ker vemo, kako težko bo.«

Eno so seveda priprave na dirko, drugo pa dogajanje v zakulisju. Zdaj je ločitev McLarna in Honde dokončna, neuspešna angleško-japonska povezava je tako bolj ali manj končana. McLaren naj bi naslednje leto nastopal z Renaultovimi motorji, Honda pa bi se lahko preselila k ekipi Toro Rosso. Če se tam izkažejo kot dober partner, je korak do tega, da jih v svoje dirkalnike vzame tudi Red Bull, zelo majhen. Nobena skrivnost ni, da pri rdečih bikih niso najbolj zadovoljni s francoskimi motorji. A nekdanji lastnik formule 1 Bernie Ecclestone ima tudi o tej ločitvi svoje mnenje: »Mislim, da za slabo sodelovanje ni kriva Honda, ampak McLaren. Njihov pristop je bil napačen, vsak dan je bilo nekaj v zraku, stalni prepiri namesto sodelovanja ne morejo prinesti rezultatov.« Po 60 neuspešnih dirkah je torej te povezave konec, Ecclestone pa tudi ne vidi razloga, zakaj bi lahko bili pri McLarnu kaj hitrejši z Renaultovi motorji. »Še najboljša novica iz te cele zgodbe je, da bo v formuli 1 ostal Fernando Alonso,« še meni Ecclestone.

Pravi plaz prestopov in ugibanj pa bo zdaj v prihodnjih dnevih in tednih sprožil tudi prestop Carlosa Sainza k Renaultu. Eden od dirkačev, ki se bo po vsej verjetnosti moral posloviti od formule 1, pa je Renaultov Jolyon Palmer. Ta pa še vedno trdi, da bo v ekipi ostal do konca sezone.