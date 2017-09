Kot smo poročali, so v vladi najprej vsem tistim, ki spadajo pod njeno jurisdikcijo, zaradi neprimernosti teme odsvetovali udeležbo na 55. nujni seji parlamentarnega odbora za obrambo na temo vojaške pripravljenosti Slovenije ob implementaciji arbitražnega sporazuma s Hrvaško, ki jo je sklical predsednik odbora DZ za obrambo Žan Mahnič (SDS). Ker se je obrambna ministrica Andreja Katič kljub temu namenila sejo obiskati, je vlada danes sprejela soglasni sklep, da predstavnikom izvršilne oblasti prepove obiskati sejo. Tako sta poleg direktorjev osrednje obveščevalne varnostne službe (Sova) in obveščevalno-varnostne službe (OVS) na seji odbora manjkala tudi ministrica Katičeva in načelnik generalštaba SV generalmajor Andrej Osterman, sejo pa sta poleg vseh poslancev iz vrst koalicijskih strank obstruirala tudi poslanca opozicijskih NSi in Levice. Kot so sporočili iz slednje, so sejo obstruirali, ker menijo, da je njen sklic grobo provociranje slovenske in hrvaške javnosti, o Mahniču pa, da je kot politik izgubil stik z realnostjo in ne bi smel voditi parlamentarnega odbora.

»Ta sklep vlade je evidentno neustaven. To je mini državni udar,« je vladni sklep, ki je navedenim osebam prepovedal obisk seje odbora za obrambo, danes komentiral Janez Janša, vodja stranke SDS. Njegov najmlajši strankarski kolega Žan Mahnič pa je po nesklepčni seji odbora – te so se udeležili le trije poslanci njegove stranke SDS – povedal, da se je zagotovo zgodilo prvič, ko je vlada sprejela sklep, po katerem predstavniki ne pridejo na sejo odbora.