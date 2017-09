»Slavna bohinjska bukev ob Bohinjskem jezeru, ki je zadnja leta krasila naslovnice mnogih revij in je bila nekaj časa tudi simbol turistične destinacije Bohinj, bo zaključila svoje poslanstvo,« so včeraj zapisali na Občini Bohinj. »Drevo ne zmore več kljubovati zobu časa, zato smo se po strokovni analizi odločili, da ga odstranimo,« so dodali.

Slovita in razpoznavna podoba obale Bohinjskega jezera v Ribčevem Lazu z bukvijo vred je postala posebno mesto s posebno energijo, menijo na občini Bohinj z županom Francem Kramarjem na čelu. »Ker se zavedamo, da je drevo postalo neke vrste slovenska ikona, bomo na njegovo mesto posadili češnjo,« so dodali.

Dogodek so na občini napovedali za prihodnji teden. Takrat bo župan Kramar podrobneje pojasnil odločitev za odstranitev bukve, dodal pa bo tudi, kako so prišli do odločitve, da bo po novem na tem mestu rasla češnja. pe