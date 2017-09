Pintarič je bil sicer za Rožančevo nagrado nominiran že za zbirki esejev Neškropljene limone (2008) in Na poti v črno luknjo (2014). Za njegovo pisanje je značilna prijazna hudomušnost, ki pogosto preide v ironijo. V zbirki Dvojni presledek se Pintarič odloči za »dvojen premislek«. »Po eni strani (po)gleda nazaj, vse tja do Egipta in starih Grkov, po drugi pa je pripet na sedanjost, v kateri kot pod mikroskopom opazuje tudi pokrajino svoje duše,« med drugim piše v utemeljitvi nagrade. V sklepnem delu knjige Pintarič bralca napelje še k premisleku o človeški zvestobi, svobodi, sreči in samoti. Žirijo so sestavljali Ifigenija Simonović (predsednica), Peter Kovačič Peršin, Marko Golja, Tomo Virk in Mateja Komel Snoj. kul