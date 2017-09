Vsi zakonski roki so mimo, ministrstvo za okolje in prostor pa še vedno ni sestavilo vseh podrobnejših določil o dimnikarskih storitvah in njihovem zaračunavanju po novem. »Zavedali smo se, da glede na 30-dnevno javno obravnavo in nadaljnjo proceduro podzakonski akti morda ne bodo sprejeti do datuma v novem zakonu o dimnikarskih storitvah, to je do 19. maja, vendar pa zakon vse do njihovega sprejema predvideva uporabo starih predpisov. Zakonske vrzeli zato ni,« so poudarili na ministrstvu.

Predlog uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah je