Ena največjih slovenskih proizvajalk papirja, družba Vipap Videm Krško, bi bila lahko po večkratnih spodletelih poskusih v kratkem prodana. Za nakup krške papirnice v lasti češkega ministrstva za finance naj bi po neuradnih informacijah vladalo zanimanje, kot ga doslej še ni bilo.

Poleg češkega finančnega ministrstva kot 96,5-odstotnega lastnika (3,5 odstotka je lastnih delnic) v prodajnem postopku sodelujejo finančni upniki – Nova Ljubljanska banka, Nova KBM, Heta Asset Resolution, slaba banka Hypa in češki družbi Prisko in Imob, ki so s krško družbo proti koncu lanskega leta sklenili sporazum o finančnem prestrukturiranju. Del dogovora je bila tudi prodaja družbe. V zadnjem, propadlem prodajnem postopku na začetku minulega leta ni prispela nobena zavezujoča ponudba. Pred tem, leta 2013, so Čehi odkup papirnice ponudili slovenski državi, vendar se ta za nakup ni odločila.

Cene odpadnega papirja so se začele dvigovati ob koncu prvega kvartala letošnjega leta in se približujejo zgodovinsko najvišjim vrednostim iz leta 2011. Ključni vzroki za rast cen odpadnega papirja, ki so se letos zvišale že za 13 odstotkov, je krepitev povpraševanja po mešanem papirju s strani proizvajalcev embalaže in strmo naraščanje izvoza iz Evrope na Kitajsko in vzhod. »Višje cene odpadnega papirja so nam letos izničile pozitivne ukrepe za izboljšanje donosnosti poslovanja, obenem pa nam krepko najedajo likvidnost,« je opozorila Stegnetova. Povrhu vsega se je povpraševanje po časopisnem papirju v prvem polletju letos znižalo za 5,6 odstotka, v Evropi pa za kar 6,2 odstotka. To je bistveno več kot v celotnem minulem letu, ko se je povpraševanje znižalo za 3,5 odstotka. Ker je Vipap Videm velik izvoznik, pri čemer 90 odstotkov papirja izvozi na evropske trge ter Bližnji in Daljni vzhod, se negativna tržna gibanja odražajo v prihodkih podjetja.

V minulem letu je Vipap Videm ponovno zaključil v rdečih številkah: izguba je znašala 5,8 milijona evrov, kar je bilo za štiri odstotke manj kot leto pred tem. Za dva odstotka, na 88 milijonov evrov, so se znižali prihodki od prodaje. Zaradi nakopičene izgube iz preteklih let je družba na začetku letošnjega leta osnovni kapital znižala z 78,4 na 45,7 milijona evrov. Ker je prodajni postopek še v teku, predsednica uprave Vipapa Videm Jožica Stegne rezultatov o poslovanju prvega polletja letošnjega leta ni želela razkrivati. Povedala pa je, da za vse evropske proizvajalce papirja letošnje leto predstavlja velik izziv, saj se na eni strani srečujemo z rastjo cen odpadnega papirja, najpomembnejše surovine, kar krepko vpliva na proizvodne stroške, na drugi strani pa z negativnimi trendi povpraševanja po časopisnem papirju. Pri proizvodnji časopisnega in grafičnega papirja na reciklirani osnovi se Vipap Videm sicer uvršča med vodilne na trgih jugovzhodne Evrope.

Proizvodnja novih vrst papirja

Na negativne trende so se v Vipapu Videm odzvali s spremembo proizvodnega programa, je dejala Stegnetova. Tako so znižali proizvodnjo časopisnega papirja in zvišali obseg novih vrst embalažno ovojnih in grafičnih recikliranih papirjev, ki so plod lastnega razvoja. Na področju grafičnih recikliranih papirjev so med drugim zvišali obseg prodaje za šolski program. Ker je na reciklirani bazi ustrezne beline, boljše potiskljivosti in ker je bistveno nižje teže, kar pomeni lažje šolske torbe, je papir izredno tržno zanimiv za šolski program, pojasnjuje Stegnetova. Kumulativno so zvišali tudi obseg proizvodnje embalažnih in ovojnih papirjev. Njihova prodaja je v letošnjem letu za 18 odstotkov višja od načrtovane, v primerjavi z lanskim letom pa za 36 odstotkov.

Poleg pozitivnih sprememb v tržnih aktivnostih so v Vipapu Videm naredili korak naprej pri nabavni politiki, vendar so pri tem omejeni z obratnim kapitalom. »Ob pomanjkanju obratnega kapitala in izpadu nujnih naložb za vzdrževanje konkurenčnosti in tehnološko prestrukturiranje, s čimer se soočamo v zadnjih treh letih, ko je družba v finančnem prestrukturiranju in poteka prodajni postopek, menedžment skupaj z zaposlenimi vlaga velike napore, da ohranjamo nemoteno poslovanje,« je dejala Stegnetova. V Vipapu Videm so se lotili tudi prenove zastarele organizacijske strukture, sistema nagrajevanja in izobraževanja. V lanskem letu je družba v povprečju zaposlovala 336 delavcev.