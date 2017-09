Dodatne analize domnevno spornega cvetličnega medu, ki je bil odkrit v srbski trgovski verigi Idea v lasti Konzuma, z njo pa upravlja Skupina Mercator, so pokazale, da med ne dosega zahtevanih standardov. S senzorično analizo so bile nepravilnosti sprva ugotovljene v akreditiranem laboratoriju Znanstvenega instituta za veterinarstvo Srbije, prvotna dognanja pa so bila v naslednjem koraku potrjena s tako imenovano superanalizo še na Institutu za higieno in tehnologijo mesa, je poročal srbski časnik Politika. Med vprašljive kakovosti je za Konzumovo trgovsko znamko KPlu