V občini Kamnik so na Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) nedavno oddali dva dodatna projekta, ki ju bi zelo radi uresničili: zmanjšali poplavno ogroženost naselja Šmartno v Tuhinju in dokončali regionalno kolesarsko povezavo med Kamnikom, Mengšem, Trzinom in Ljubljano z odcepom za Domžale ter Komendo in Vodice.

Za vse te občine so značilne velike dnevne migracije v Ljubljano, ki povzročajo močne prometne obremenitve z osebnimi vozili. Po ocenah se iz severnega dela ljubljanske regije v prestolnico vozi okoli 35.000 dnevnih migrantov, ki bi jih lahko prepričali v kolesarjenje, saj je predvidena kolesarska povezava v veliki meri ravninska. V resnici veliko kolesarskih površin na tem območju že obstaja, vendar bi jih bilo treba med seboj povezati in dokončati manjkajoče odseke.

Pri protipoplavnem projektu na kamniški občini opozarjajo, da naselje Šmartno v Tuhinju ogrožata Tuhinjščica in Nevljica. Jedro naselja je bilo skupaj z osnovno šolo in gasilskim domom poplavljeno v letih 1990, 2007 in 2010, opozarjajo na kamniški občini in dodajajo, da je poplavno ogrožena tudi pomembna državna cesta skozi Tuhinjsko dolino.