Če so košarkarje Srbije pred začetkom evropskega prvenstva praktično vsi videli v boju za odličja, je redko kdo računal, da se lahko v polfinalu znajde Rusija. Res je, da ima selektor Sergej Bazarevič v moštvu Alekseja Šveda in Timofeja Mozgova, a zdelo se je, da vseeno ne premore dovolj kakovosti za odmevnejši rezultat. Ruski košarkarji so dokazali nasprotno in tudi s pomočjo Andreja Kirilenka, predsednika tamkajšnje košarkarske zveze, ki igralcem ob parketu vsako tekmo deli številne nasvete, prišli med štiri najboljša moštva v Evropi. Tako Srbija kot Rusija pa se tu ne želita ustaviti. Danes ob 20.30 se bosta udarili za tako želeno mesto v finalu.

Tako ena kot druga reprezentanca sta se pred odhodom na evropsko prvenstvo ukvarjali s številnimi težavami. Medtem ko je Bazarevič od začetka priprav vedel, da ne bo mogel računati na Sergeja Karaševa, Sergeja Monjo in Jevgenija Baburina, se je selektorju Aleksandru Đorđeviću mozaik podiral med pripravami. Sprva je bilo jasno, da ne bo mogel računati na igralca iz lige NBA Nemanjo Bjelico in Nikolo Jokića ter Stefana Markovića, nato pa so se začele težave s poškodbami. Zaradi tega je najprej odpadel center Miroslav Raduljica, nato Miloš Teodosić, tik pred prvenstvom pa še branilca Nikola Kalinić in Nemanja Nedović. Đorđević kljub vsem tegobam ni želel zmanjševati apetitov in je ponavljal, da je cilj ne glede na vse osvojitev zlate kolajne, ki so ji z vsako tekmo bliže.

»Proti Italiji smo v četrtfinalu prikazali daleč najboljšo obrambno predstavo na tem prvenstvu. Temu smo v pripravah posvečali veliko časa, saj iz obrambe črpamo energijo za napad. Igralci so bili od prvega do zadnjega trenutka izredno osredotočeni in se pri tem fizično precej utrudili. Vesel sem tudi, ker iz tekme v tekmo igramo pametneje, kar nam daje upanje pred polfinalom,« razmišlja srbski selektor Aleksander Đorđević, ki je naslednjemu nasprotniku Rusiji namenil nekaj pohvalnih besed. »Videli smo, kaj se je zgodilo na drugi tekmi v skupinskem delu. Rusija je bila takrat boljša od nas in je prišla povsem zasluženo do zmage. Vemo, za kako dobro reprezentanco gre. Dobro se bomo pripravili in bili pozorni na vsako malenkost, hkrati pa verjamem, da moji igralci ne bodo znova tako nenatančni pri izvajanju prostih metov, kot so bili takrat, ko so jih zgrešili kar enajst.«

Na tisti medsebojni tekmi v skupinskem delu je bil prvi strelec Rusov Aleksej Šved, ki je odlično odigral tudi v osmini finala proti Hrvaški, nekoliko manj pa v četrtfinalu proti Grčiji. K zadnji zmagi je sicer prispeval 26 točk, a jih je deset dosegel s črte prostih metov, za preostalih 16 pa porabil kar 22 metov. 28-letni organizator igre ne zna prilagoditi svoje igre, ko nima pravega strelskega dne, kar je Rusijo proti Grčiji skoraj stalo zmago. Prav to in slaba obramba sta bila tudi glavna razloga, da ga je selektor Bazarevič povsem ob koncu četrtfinalnega obračuna posadil na klop, saj ni želel tvegati, da bi s kakšno nerazumno potezo ogrozil zmago. »Do zdaj so se nam vse zamisli izšle, zato smo tudi v polfinalu evropskega prvenstva. Srbijo smo enkrat že ugnali in ne vidim razloga, zakaj je ne bi znova,« optimistično pred polfinalom razmišlja Sergej Bazarevič.