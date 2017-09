V mitohondrijih, elektrarnah celic, se pokurijo maščobe in ogljikovi hidrati, s čimer telo dobi energijo, ki jo potrebuje za prav vsak živčni signal, vsak udarec srca ali utrip vek, celo vsako misel. Če bi mitohondriji nehali delovati, telo ne bi delovalo – kot avto ne more voziti brez bencina.

Znanstveniki upajo, da bodo z njihovo pomočjo lažje zdravili bolezni. Kot piše nemški tednik Der Spiegel, v zadnjem času mitohondrije odkrivajo tudi alternativna medicina in različni zdravilci. Trdijo, da prek njih že lahko zdravijo, znanstvena medicina pa je pri tem še zelo previdna.

Znanstveniki se bojijo, da bodo s takšnim mazaštvom zdravilci postavili pod vprašaj vse njihovo raziskovanje mitohondrijev. Sicer naj ne bi bilo vse, kar spada k alternativni medicini, neumnost, a zadeve so vsekakor običajno veliko bolj zapletene, kot si predstavljajo in jih predstavljajo zdravilci. Tako je tudi izčrpanost zaradi mitohondrijev nedopustna in groba poenostavitev dejstev.

Nekateri zdravilci vidijo tudi vzrok za izgorelost v mitohondrijih in obljubljajo, da jo bodo pozdravili. Če je torej nekdo ves čas utrujen, se počuti zgaranega, se ne more več skoncentrirati in je depresiven, potem je, kot pravijo zdravilci, težava v mitohondrijih. To velja tudi za migrene, sladkorno bolezen, prekomerno težo, razdražljivo črevesje…

Posredna škoda zaradi bolezni

Znanost za zdaj še ne more dati dokončnega odgovora, katere bolezni imajo svoj vzrok v okvarah na mitohondrijih. Kot pravi biokemik in molekularni biolog prof. dr. Marko Dolinar, je mogoče vzročno povezanost ugotoviti predvsem pri boleznih, pri katerih je povezava med mutacijo in boleznijo najbolj očitna: »To so primeri, ko pride do mutacij v genih, ki zapisujejo sestavine mitohondrijev. Nekatere od teh bolezni so zelo hude in se pokažejo že zgodaj v otroštvu.«

Do motenj delovanja mitohondrijev prihaja pri številnih boleznih. Vendar znanstveniki, v nasprotju z zdravilci, ne izhajajo iz predpostavke, da je bolezen povzročila motnja delovanja mitohondrijev, ampak dopuščajo možnost, da so motnje posredna škoda zaradi bolezni.

V alternativni medicini za zdravljenje priporočajo draga prehranska dopolnila, kot je Q10, za katera največkrat ni znanstvenih dokazov, da bi res imela pozitivne učinke. Lahko bi tudi škodovala. Če ima na primer nekdo raka, potem s prehranskimi dopolnili spodbujamo mitohondrije v rakavih celicah. Te so zelo aktivne, imajo pospešen celični metabolizem in imajo zato tudi zelo velike zahteve do mitohondrijev.