Na prvem ljubljanskem maratonu pred dobrima dvema desetletjema je na startni črti stalo 673 tekačev, lani jih je bilo že skoraj 24.000. Čeprav statistični podatki kažejo, da je tek vse bolj priljubljen način gibanja med rekreativci, ki svoje tekaške zmogljivosti radi preverijo tudi na uradnih tekaških prireditvah, tekaški trener Urban Praprotnik ob tem poudarja, da pogled na tekačev polne mestne ulice izkrivlja podobo dejanskega stanja. »V Sloveniji dokaj redno teče od sedem do deset odstotkov ljudi. Zgolj od trideset do štirideset odstotkov odraslih pa je dovolj redno gibalno dejavnih. Prevladujejo torej tisti, ki večino časa presedijo in so skriti pred javnostjo,« pojasnjuje Praprotnik.

Tek in hoja za začetnike

Tistim, ki razmišljajo, da bi obuli tekaške copate in se spopadli s kilometri, tekaški trener ob tem svetuje, naj se izziva lotijo postopoma in naj ne precenijo svojih zmožnosti. Predvsem začetniki, ki nimajo tekaških izkušenj, lahko namreč na začetku zaradi prekomernega treninga trčijo ob bolečine v mišicah in obsklepnih tkivih. »Priporočljivo je, da začetnik teče manj, kot čuti, da lahko,« svetuje Praprotnik. Tekači, ki so šele na začetku svoje tekaške poti, naj zato pred vztrajnostno vadbo dajo prednost krepilnim treningom. To so predvsem kratki teki, ki trajajo na začetku le po deset do petnajst sekund, med tekaškimi intervali pa je priporočljivo vključiti minuto ali dve hoje.

S hojo si lahko pomagajo tudi tisti tekači, ki želijo preteči daljšo razdaljo. »Tekač, ki preteče pet kilometrov, lahko razdaljo podaljša na deset kilometrov, če si vmes dovoli nekajkrat hoditi po eno minuto,« izkušnje s skupinskih tekaških treningov opisuje Praprotnik. Tekaški strokovnjak je ob tem prepričan, da je težje kot dodajati kilometre stopnjevati hitrost teka. Ta namreč ni odvisna le od načina treniranja, temveč nanjo vpliva več dejavnikov, med njimi nekoliko tudi nadarjenost. »Zgodi se, da nekdo svoj prvi mali maraton (21 kilometrov) odteče v dveh urah in pol, pa potem v dveh letih pride do ene ure in pol. Nekdo drug prvi mali maraton odteče v dveh urah. Potem pa s treningom napreduje le za nekaj minut,« pojasnjuje Praprotnik, ki ob tem zagovarja mnenje, da niso boljši tekači tisti, ki stremijo zgolj k napredku v hitrosti, temveč tisti, ki v teku bolj uživajo.