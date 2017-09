Za slabo poslovanje v celjski bolnišnici krivijo predvsem cene zdravstvenih storitev, ki ne pokrivajo njihovih stroškov. »Če se ne bodo zvišale, bo izguba bolnišnice, glede na trend stroškov v prvi polovici leta in oceno teh v prihodnjih mesecih, do konca leta presegla šest milijonov evrov,« opozarja direktor Splošne bolnišnice Celje Marjan Ferjanc. Dodaja: »Dvajset let nismo imeli likvidnostnih težav, od prvega dne letošnjega leta pa s plačili dobaviteljem zamujamo po mesec dni. Zadnji dan avgusta smo tako imeli do dobaviteljev za 4,5 milijona evrov zapadlih obveznosti.« Ferjanc ob tem opozarja, da situacije, vsaj dolgoročno, ne bo rešil niti interventni zakon, ki ga namerava sprejeti vlada.

Drži, da bi s tem zakonom bolnišnica dobila približno štiri milijone evrov za pokritje trenutno 5,2-milijonske izgube. A če ne bo prišlo do dviga cen zdravstvenih storitev, ki jih zavarovalnica plačuje bolnišnici, bodo že prihodnje leto znova v težavah. Stroški dela kot tudi zdravstvenega materiala namreč stalno rastejo. »Imamo zakonsko osnovo za izplačilo tri odstotke višjih plač in napredovanj, kar na letni ravni pomeni šest milijonov evrov. Za kar deset odstotkov pa so zrasli tudi stroški zdravil in drugega materiala, ki je vse kakovostnejši in tudi dražji,« še opozori Ferjanc. Na račun tega, ker denarja ni, pa seveda vse bolj trpijo investicije, ki jih izvajajo le v obsegu, da ne prihaja do motenj v delovanju bolnišnice.