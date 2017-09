Žalitve nekaterih poslancev do drugih kolegov v parlamentu včasih dosežejo mejo, ki je ni mogoče kar tako sprejeti. Nekateri »gromovniki« tako kričijo in krilijo, da se že ob gledanju televizije naježiš, kaj šele če bi bil v njihovi bližini. Naježiš pa se tudi ob besedah nekaterih poslancev, ko svoj nastop spremenijo v gostilniški žargon, obtožujejo vsevprek in žalijo.

Na sredinem zasedanju pri interpelaciji zdravstvene ministrice je bilo izrečenih veliko žalitev, poniževanj, neresnic in večnega ponavljanja o korupciji. Prav pri tem me vedno zaskrbi, ko se toliko govori o korupciji, da tega nihče ne prijavi pristojnim organom, za kar jih tudi obvezuje zakon. Pa nič, samo obtoževanje vsevprek. Toliko gneva je bilo zlitega na zdravstvo, da se sprašujem, kako to, da še sploh deluje. Jaz imam popolnoma drugačno mnenje, kot kronični bolnik sem vsake tri tedne pri zdravnikih specialistih, pa nimam nikoli nobene pripombe, nasprotno, samo pohvale. Vsa čast vsem, ki nam pomagajo, da lahko premoščamo zdravstvene težave, vsem, ki se trudijo in z lepo besedo tudi potolažijo.

Zato pozivam vse, ki kaj vedo o korupciji, da te posameznike prijavijo, prej ali slej jih bo dosegla roka pravice. Tako na splošno obtoževanje, kot je »rdeče« pijavke, ki jih je poslanec nekajkrat uporabil, pa je za večino državljanov žaljivo.

Ob tem pisanju bi rada spregovorila tudi o simbolih naše Slovenije. Zastava, grb in himna so zame vrednota, na katere gledam s spoštovanjem in ljubeznijo. Zato je spreminjati zastavo, grb ali himno greh in verjetno tudi zrelo za kazen. To povem zato, ker me je šokiralo, ko sem na enem od srečanj članov stranke SDS videla, ko so privrženci mahali z zastavicami, ko je bila natisnjena na eni strani naša slovenska zastava, na drugi strani pa zastava SDS. To je prav gotovo skrunitev naše zastave, slovenske zastave, ob kateri se prepeva himna in nas vedno preveva ponos, kot na primer ob odličnih uspehih naših športnikov.

Verjamem, da z mano marsikdo deli enako mnenje.

Metka Šemrov Nikolič, Ljubljana