Še drugič je moral pred petčlanskim sodnim senatom, ki sodi Janezu Pušniku, nastopiti Mladen Vrabič, sodni izvedenec psihiatrične stroke. Spisal je mnenje o tem, ali je obdolženi zagrešil očitani poskus umora v stanju zamračene zavesti. Vrabič je prepričan, da je bil 55-letni Pušnik povsem prišteven, ko je skušal zadaviti svojo nekdanjo partnerico.

Mit o okvari možganov je bila usluga psihiatrije

Zdravstveno stanje obdolženca izvedenec ni mogel oceniti na podlagi kliničnega pregleda. Pušnik je namreč na vsa njegova vprašanja odgovarjal z istim stavkom: »Ne spominjam se.« Zato je Vrabič preštudiral obsežno zdravstveno dokumentacijo, ki po prepričanju obrambe vsebuje razbremenilen dokaz. In sicer dejstvo, da je bil Pušnik invalidsko upokojen pri komaj 33 letih. Vrabič pa trdi, da so zdravniki tedaj zavestno postavili napačno diagnozo. »Meril za invalidsko upokojitev ni izpolnjeval,« je vztrajal že na junijski obravnavi na mariborskem okrožnem sodišču. Včeraj je bil še bolj kritičen: »Ugotovljena možganska okvara je mit, ki je zagotovo izključen. Te okvare ni. Invalidska upokojitev je bila usluga psihiatrije, s katero so Pušnika in njegove sodelavce rešili nepotrebnih konfliktov na delovnem mestu.«

Pušnik naj bi bil kronično konfliktna osebnost. Vztrajno se je izogibal delu. Svoje cilje je dosegel z obiski pri psihiatrih, ki so neredko spisali izvid, ne da bi se sploh celovito seznanili s predzgodovino pacienta. Upokojitev je nazadnje dosegel potem, ko je bil več kot leto dni na bolniškem dopustu po neki nesreči na delovnem mestu, pri kateri si je poparil kožo na obrazu. Sledilo je, kot se je izrazil Vrabič, »neskončno tarnanje in vzdihovanje o bolečinah, ki pa niso bile nikoli objektivno ugotovljene«.

Razkril je še, kako je nastal »mit o hudi okvari možganov«, na podlagi katerega so psihiatri obdolženca neupravičeno poslali v pokoj. Zdravniki so najprej naročili pregled pri nevrologu in slikanje glave, zato da bi ugotovili ali izključili morebitno možgansko okvaro, ki naj bi bila vzrok glavobolov. Izkazalo se je, da okvare ni. »Na psihiatričnem oddelku so se nato delali, da niso seznanjeni s tem dejstvom. Spet so vključili nevrologa in naročili ponovno slikanje glave, med čakanjem na ugotovitve pa je (leta 1996, op. p.) nastal lažen izvid. Omogočil je začasno upokojitev, ki je tri leta kasneje postala trajno stanje.«