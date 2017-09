Bavčar, ki je po prvi obsodilni sodbi, ki je bila nato razveljavljena, odhod v zapor prelagal zaradi zdravstvenih razlogov, se je tokrat skliceval na druge določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. S spremembo zakona je namreč med utemeljenimi zdravstvenimi razlogi le še hospitalizacija. Tokrat pa se je skliceval na določbo zakona, ki omogoča, da se kazen odloži, če mora obsojeni opraviti določeno delo, ki ga je začel, in bi nastala občutnejša škoda, če ga ne bi opravil.

Bavčar bi moral v zapor 20. julija, a je tik pred sodnimi počitnicami vložil prošnjo za odlog začetka prestajanja kazni in hkrati zahteval izločitev dveh sodnikov pri odločanju. Okrožno sodišče je zahtevo za izločitev v odločanje posredovalo Višjemu sodišču v Ljubljani, ki je zahtevo zavrnilo, Bavčar pa je ob izteku pritožbenega roka izkoristil še možnost pritožbe na vrhovno sodišče, ki mu je pritrdilo in iz odločanja izločilo predsednika okrožnega sodišča Marjana Pogačnika in podpredsednico Sonjo Ilovar Gradišar.

Okrožno sodišče je nato njegovo prošnjo za odlog prestajanja kazni zavrnilo, a se je na to odločitev pritožil na višje sodišče. To po neuradnih informacijah torej njegovi pritožbi ni ugodilo, tako da bo moral, če bo informacija potrjena, v zapor.

Okrožno sodišče je sicer septembra lani Bavčarja ter brata Sušinski znova obsodilo zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza, Bavčar pa je bil oproščen obtožb napeljevanja k zlorabi položaja. Bavčarju je sodišče zato izreklo kazen petih let zapora, Kristjana Sušinskega je obsodilo na tri leta zapora, Nastjo pa na dve leti. Vsi trije so se pritožili na višje sodišče, vendar je to potrdilo sodbe.

Bavčar mora sicer po pravnomočni sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča vrniti tudi nekaj več kot 21 milijonov evrov nezakonite premoženjske koristi, ki jo je pridobil pri veriženju delnic Istrabenza iz leta 2007.