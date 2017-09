Verjemite mi, da je v meteorologiji tudi marsikaj na meji razumljivosti, ampak ker nas vreme vsak dan obdaja, nam je nekako domače, znano, zato se nam zdi, da je tudi meteorologija na neki način nam znana, ampak po drugi strani vendarle nekoliko izmuzljiva in zato malce eksotična. Ukvarjati se z nečim, o čemer že vnaprej veš, da boš imel lahko težave, da ne boš niti ob temeljitem delu mogel stoodstotno biti prepričan o rezultatu. Enkrat bo ta bolj verjeten, drugič že vnaprej veš, da je mogočih več scenarijev.

Tak poklic te nekako spremeni kot človeka. Ker že vnaprej veš, da se boš enkrat zmotil, pa čeprav boš nekaj časa vreme napovedoval točno kot le malokdo. Vsak vrč se enkrat razbije, pravijo, in vsak meteorolog prej ali slej napačno napove vreme. Prvi udarec je hud. Kar boli, ko se ponoči zbudiš in dežuje. »Le od kod, hudiča, pa se je vzel!?« In spanca ni več. V temi razmišljaš, kaj bi se lahko zgodilo. Pregleduješ, kaj bi lahko spregledal, ali si morda kakšnemu pojavu dal premajhen pomen, ga podcenil… Že res, da so meteorološki modeli pripomogli k temu, da se silno redko zgodi, da je vreme povsem drugačno, kot je bilo napovedano, da imamo res veliko orodij, ki nam pomagajo pri našem delu. A vendarle ostaja majhen del negotovosti. Včasih je bilo negotovo, kdaj bo sploh začelo deževati, danes je negotovost, kje v Sloveniji se bodo padavine začele pojavljati, kje bodo pogostejše ali pa jih bo več… Zahteve in apetiti so se povečali, to je neskončna spirala.

In kako te tak poklic spremeni? Počasi dobivaš debelo kožo. Kar ne pomeni, da postaneš neobčutljiv, da ti je vseeno, ne, daleč od tega. Postaneš malce bolj ponižen. Nisi vsemogočen in tega se še kako zavedaš. Tudi če ti gre nekaj časa res dobro, bodo prišli slabi dnevi. Bodo! Zato se ti ego v času uspeha ne napihne ravno čez meje dobrega okusa. »Gospod, vam pa res zaupam – vedno ste mi prav povedali!« Da, gospa, ker ste imeli srečo ali pa sem jo imel jaz, da se je vreme držalo moje napovedi. Ampak če me boste vedno spraševali za vreme, se bo zgodilo tudi, da vas bom razočaral. Zato nisem nič boljši od drugih.