Simptomatika ni značilna, zato zdravniki bolezen težko diagnosticirajo in velikokrat prepozno pomislijo nanjo, čeprav neozdravljiva bolezen (terapije upočasnijo njeno napredovanje) hitro napreduje. Edina in zadnja možnost za odpravo te hude bolezni je transplantacija pljuč. Ker je za boljše življenje bolnikov pomembna zgodnja diagnoza in pravilna terapija, v Društvu za pljučno hipertenzijo Slovenije vsako leto organizirajo več ozaveščevalnih, zlasti športnih dogodkov, saj imajo bolniki zelo slabo fizično zmogljivost. V sklop ozaveščevalnih dogodkov spada tudi sodelovanje podpornikov bolnikov na tekmovanju Ironman, ki bo to nedeljo v Pulju. »Povezali smo se z društvoma iz Hrvaške in Srbije in sestavili ekipo 11 triatloncev, ki bodo ponosno zastopali United pulmonary hypertension team in naredili veliko dobrega za prepoznavnost in zgodnejše odkrivanje bolezni,« je poudarila predsednica društva Tadeja Ravnik. »Svetu želimo pokazati, da obstaja hitro napredujoča, redka bolezen, ki jo lahko upočasnimo, vendar žal bolniki iz različnih držav nimajo enakega dostopa do vseh terapij,« je še dejala

