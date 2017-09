Ko je začutil priložnost, je pogumno in frontalno napadel uglednega tekmeca iz Moskve, ki je bil ranljiv in celo zrel za poraz. Prejeti zadetek gostiteljev sploh ni zmedel, ampak so v zadnje pol ure z načrtom B prikazali najboljši del predstave in po izenačenju brezkompromisno krenili celo v lov za zmago. Plod takšne igre je kar 28 strelov na ruski gol. To je izkupiček, ki se ga ne sramujejo niti velikani, kot so Real Madrid, PSG, Bayern, Barcelona, Manchester City…, ko se pomerijo z avtsajderjem in mu napolnijo mrežo. Spartak je imel sicer lepše priložnosti, Maribor pa je bil bolj všečen in igriv, kar je temelj za optimizem pred tekmama s Sevillo v gosteh in Liverpoolom v Ljudskem vrtu.

Odlična predstava Maribora ni naključje. Zlatko Zahović je znova z občutkom selekcioniral moštvo v kombinacijo izkušenih (Handanović, Šuler, Rajčević, Viler, Tavares), odpisanih (Bohar), povratnikov (Milec) in mladih (Kramarić, Bajde, Vrhovec), ki glede na letošnji uspeh celo prehiteva zakonitosti nogometnega razvoja. Maribor v Evropi ni več naključje ali senzacija, ampak postaja stalnica s petimi uvrstitvami v skupinski del v zadnjih sedmih letih. Letošnji evropski Maribor je še ena zmaga Zahovića, ki prav iz vsake krize in afere pride kot veliki zmagovalec in še močnejši. Če bo Maribor predstavo proti Spartaku prekopiral še na slovensko ligo, bo konkurenca brez možnosti v boju za naslov prvaka, gledalci pa bodo uživali.