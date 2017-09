Tekmovalni sistem že nekaj let ostaja nespremenjen: 28 klubov – žreb skupin je bil junija na Ljubljanskem gradu – je razdeljenih v dve skupini zgornjega doma s po osmimi klubi (A in B) in dve spodnjega s po šestimi (C in D). Iz skupin A in B bo v osmino finala napredovalo po šest najboljših ekip (zmagovalca skupin se uvrstita neposredno v četrtfinale), iz skupin C in D pa se bosta po dve najboljši ekipi bojevali za zadnji dve prosti mesti med najboljšo šestnajsterico v Evropi. Po osmini finala in četrtfinalu bo sklepni turnir četverice 26. in 27. maja 2018 v dvorani Lanxess Arena (zmogljivost 20.000 gledalcev) v Kölnu. Zadnje dejanje lige prvakov bo tako že devetič zapored gostil Köln, prvič leta 2010, v tem času pa prav nobenemu klubu še ni uspelo ubraniti naslova prvaka Evrope iz prejšnje sezone.

Slovenija med elitno šesterico Po večletnem premoru sta med evropsko elito spet dva kluba iz Slovenije, ki je med šestimi državami (poleg nje še Danska, Španija, Madžarska, Makedonija in Poljska) z dvema ekipama v ligi prvakov. Po tri imata Francija in Nemčija, deset držav pa le po enega. Slovenija se lahko po zaslugi Celja Pivovarne Laško pohvali tudi s tem, da je ena izmed šestih držav z naslovom evropskega prvaka (2004). Po enkrat so to lovoriko osvojili še Makedonija (Vardar 2017), Poljska (Kielce 2016) in Francija (Montpellier 2003), na vrhu pa sta z velikim naskokom Španija (14, od tega Barcelona 8) in Nemčija (6). Toda zanimivo je, da so španski in nemški klubi po uspehu Celjanov leta 2004 poskrbeli za popolno vladavino – zapored so skupno osvojili enajst lovorik, – a v zadnjih dveh sezonah ostali brez nje, povrh vsega še brez finala: v minuli sezoni je bil finale Vardar – PSG, leto prej pa Kielce – Veszprem. Naslov evropskega prvaka brani Vardar, ki je v lanskem finalu sklepnega turnirja četverice v Lanxess Areni v Kölnu premagal Paris St. Germain s 24:23. Toda v Skopju je bolj kot liga prvakov že nekaj časa v središču pozornosti napoved lastnika in glavnega sponzorja kluba, ruskega bogataša Sergeja Samsonenka, da se bo povsem umaknil po koncu sezone iz kluba, katerega proračun znaša okoli sedem milijonov evrov. »Prepričan sem, da nejasna prihodnost kluba ne bo vplivala na moje igralce, ki so profesionalci. V minuli sezoni smo postali najboljši v Evropi, se pa zavedamo, da je lovorike težje braniti kot napadati. Krog favoritov je precej širok, vanj pa spadamo tudi mi,« pravi trener, Španec Raul Gutierrez Gonzalez, ki je na klopi Vardarja že od novembra 2013. Španec bo imel v tej sezoni spet na voljo 15 tujcev, tudi letos je Vardar del glavnih priprav opravil v Kranjski Gori.