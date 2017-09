Le nekaj dni po tem, ko je policija na svoji spletni strani objavila tiralico za Emilom Židanom, nekdanjim vodjem vrhniškega zdravstvenega doma, so ga ujeli. Informacija še ni uradna, kajti ukrepi sodišča in policije ostajajo nespremenjeni (tiralice še niso preklicali), a je zanesljiva. Policisti so ga prijeli na podlagi anonimnega obvestila v Ljubljani, vendar ga zaradi zdravstvenega stanja še niso privedli na prestajanje kazni, ampak je v bolnišnični oskrbi. Židan je bil obsojen na dve leti zapora, ker je leta 2009 kot vršilec dolžnosti direktorja Zdravstvenega doma Vrhnika gradbenemu podjetju Eurogradnje brez kakršnega koli kritja posodil 160.000 evrov. Kasneje se je izkazalo, da je imel pri tem zasebni interes. V zapor bi moral že 9. septembra lani, a se je zapahom vztrajno izmikal. Slovenski organi pregona so ga iskali tudi v sodelovanju s tujimi, kajti konec lanskega leta je sporočil, da je odpotoval v Rusijo.

»To je pirova zmaga. Dolgo je trajalo. Od prvega dneva sem bil pesimist,« je novico o Židanovem priprtju komentiral župan Vrhnike Stojan Jakin, ki je leta 2011 sprožil revizijo, v kateri so ugotovili finančno malverzacijo, ki je vrhniškemu zdravstvu povzročila precejšnje težave. Kot pravi Jakin, je bilo najhuje leta 2012, potem ko je Židan odšel, posledice njegovih grehov pa je moral odpravljati njegov naslednik Tomaž Glažar. Zdajšnji direktor zdravstvenega doma Roman Strgar, ki je na položaju zadnja tri leta, je dejal, da je bil zaradi izginulih 160.000 evrov moten investicijski ciklus, ki se je zamikal. »Zdravstveni dom ni mogel investirati v opremo, prišlo je do likvidnostnih težav in zamikov pri dobaviteljih,« je dejal Roman Strgar.