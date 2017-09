Po tistem, ko so z mariborske policijske uprave (PU) ponoči sporočili, da večjih neredov ob sredini večerni tekmi, ki je veljala za visoko rizično, ni bilo, so bili ob 1.15 obveščeni, da je na Poštni ulici v Mariboru prišlo do množičnega pretepa med navijači.

»Policisti so vzpostavili javni red in mir in pridržali 18 gostujočih in do streznitve enega domačega navijača. Domačemu navijaču so policisti izdali plačilni nalog. Obravnavali so tudi škodo, ki je ob pretepu nastala na lokalih v tej ulici,« so sporočili z mariborske policijske uprave.

Iz UKC Maribor so bili obveščeni tudi o domačinu, ki je pri njih poiskal zdravniško pomoč po tistem, ko mu je po zaključku nogometne tekme v glavo priletela steklenica.

V navijaško kronično statistiko so policisti vpisali tudi poškodovanje osebnega avtomobila na Gosposvetski cesti. Neznanec je razbil steklo zadnjih levih vrat.

Že ponoči pa so policisti poročali o nekaj drugih dogodkih, med drugim o poskusu pretepa večjih skupin navijačev nekaj po 19. uri na Gosposvetski cesti. Domači navijači so proti gostujočim začeli metati steklenice in kamenje, zaradi hujšega ogrožanja javnega reda pa so policisti z uporabo palic in solzivca skupini ločili in umirili razmere. Dva pripadnika Viol so prijeli ter jima zasegli tudi pirotehnična sredstva. Izdali so jima plačilni nalog ter odločbo o prekršku, oba so v času tekme pridržali, enemu pa izrekli še prepoved udeležbe na tekmah.

Med omenjenim posredovanjem je eden od ruskih navijačev pritekel do enega od policistov in ga s hrbtne strani udaril v predel obraza. Policista je ob tem lažje telesno poškodoval, zato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor. Napadalca so po tekmi prijeli ob izhodu iz stadiona in ga pridržali, čaka ga tudi ovadba zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi, za kar mu grozi od šest mesecev do pet let zapora.

Ob tem so policisti pred tekmo večji skupini gostujočih navijačev, ki ni imela vstopnic, preprečili nasilni vstop na stadion, v križišču Gregorčičeve ulice s Strossmayerjevo pa so denarno kaznovali gostujočega navijača zaradi nedostojnega vedenja. Ker s kršitvami ni prenehal, so ga za čas tekme pridržali. Še enega so do streznitve pridržali zaradi izzivanja k pretepu in nedostojnega vedenja do policistov.

Uro pred tekmo pa so policisti posredovali na studenški brvi, kjer so naleteli na skupino 15 tujih navijačev, ki so imeli pri sebi predmete, ki bi jih lahko uporabili za napad ali bi z njimi lahko huje ogrozili javni red in mir, splošno varnost ali premoženje. Zaščiteni so bili s ščitniki za okončine, pri tem pa sploh niso imeli vstopnic za ogled tekme. Med njimi je bilo 14 državljanov Poljske in en državljan Rusije, ki so po prepovedi odhoda na tekmo zapustili Slovenijo.

Malo pred 22. uro zvečer so dvema gostujočima navijačema izrekli denarno kazen, ker sta na severni tribuni stadiona med tekmo prižgala bakli.

Policisti so obravnavali tudi težave 68-letnika, ki je okoli 20.40 na južni ploščadi stadiona Ljudski vrt v prodajo ponujal komplet vstopnic za ogled vseh treh tekem skupine E v Ligi prvakov, ki bodo odigrane v Mariboru. Med tem ga je obstopilo okoli 20 oseb, ki so po njegovem prepričanju dajale videz navijačev Viol. Dva izmed njih sta pristopila do njega, ga prijela za roki, mu jih razširila, tretji pa ga je pretipal in mu iz notranjega žepa odtujil komplet opisanih treh kart. Vstopnice za včerajšnjo tekmo, ki jo je imel ločeno v drugem žepu, niso našli.

Oškodovali so ga za 75 evrov. Očitno je oškodovanec opozorila policije, naj ne prodajajo vstopnic na takih mestih, preslišal.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je bilo na tekmi med Mariborom in moskovskim Spartakom, ki se je končala z neodločenim izidom 1:1, v Ljudskem vrtu 12.500 gledalcev, med njimi okoli 2000 domačih Viol in nekaj več kot 800 gostujočih navijačev dveh različnih skupin.

»Ker organizator ni zagotovil ukrepov, ki so mu bili določeni v dovoljenju, bodo policisti policijske postaje Maribor izvedli hitri postopek zoper organizatorja prireditve in njegovo odgovorno osebo,« so še zapisali v PU Maribor.