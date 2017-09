V podjetju verjamejo, da vrednote in poslanstvo ne pridejo od vodij, temveč od sodelavcev, »bottom up«. Vrednote in prepričanja v 3FS niso seznam na steni, temveč živ organizem, ki združuje predvsem trdo delo, preseganje pričakovanj strank, etične in moralne standarde med sodelavci. Direktor pa verjame, da bodo podjetje peljali naprej ljudje, ki prihajajo v podjetje, in ne ustanovitelji. ( več o podjetju )

Podjetje so leta 2005 ustanovili trije študentje, trenutni direktor pa je soustanovitelj Andraž Logar. Podjetje združuje 50 multikulturnih sodelavcev z vsega sveta, tudi filozofov, ki pomagajo pri razumevanju bodočih tehničnih trendov. Oktobra bo podjetje zaokrožilo 12-letnico delovanja. Je izrazito na globalni trg usmerjeno podjetje. Nekaj svojih produktov je podjetju uspelo razviti v osamosvojena (spin-off) podjetja; Toshl in Toonia imata sedež v ZDA, Tricky Tribe in Lake v Sloveniji. So globalni partner informacijskega giganta Ericsson. Njihova posebnost je, da pridobljeno znanje iz prakse prodajajo skozi svetovanje strankam, na primer, kako uspešno razvijati produkte za osebno bančništvo. Pred časom je osamosvojeno podjetje Lake prejelo nagrado Apple design.

Podjetje je v letih od 2011 do 2016 skoraj petkrat povečalo prodajo, z 0,5 na 2,5 milijona evrov, in s 35 zaposlenimi doseglo dodano vrednost 58.642 evrov na zaposlenega. Z jasno vizijo in močno karizmo ga vodi eden od treh ustanoviteljev, Andraž Logar. 3fs, ki izvaža 99 odstotkov storitev, zaposluje ljudi z vsega sveta, in to nikakor ne le tehničnih profilov. Podjetniško zgodbo soustvarjajo tudi filozofi, ki pomagajo razumeti nove trende in zagotavljajo razmišljanje zunaj okvirjev.

»Podjetje 3fs je nišno svetovalno IT-podjetje, ki si je ustvarilo sloves enega najboljših v svoji panogi. Skozi leta poslovanja so uspeli najti edinstven način nastopa na trgu, sposobnost pridobivanja in ohranjanja vrhunskega kadra ter zagotavljanja tako imenovanih »bleeding edge« znanj v podjetju. Glavna dejavnost podjetja predstavlja tehnično svetovanje podjetjem na najvišji ravni, predvsem globalnim mednarodnim korporacijam, in ob tem razvoj produktov, primernih za spin-off. Danes imajo v svojem portfelju že štiri dobičkonosna osamosvojena (spin-off) podjetja – dve s sedežem v ZDA in dve v Sloveniji – ter še dve podjetji v nastajanju. Tovrstni sistem notranjega podjetništva jim omogoča nenehno pridobivanje novih znanj in idej ter je obenem močan magnet za pridobivanje ključnih kadrov.

Kratka predstavitev ostalih nominirancev

Cablex-T, ki je naslednik matične družbe, ustanovljene leta 1989, je ena od osmih proizvodnih enot skupine Cablex. Podjetje s sedežem v Tržiču je visokoavtomatizirano podjetje, specializirano za kabelsko konfekcijo, od leta 2011 ga vodi Samo Prodan. Dve tretjini njihovih kupcev je s področja bele tehnike, kot so Elektrolux, Bosch, Miele, Beko in Arçelik, sodelujejo pa tudi z avtomobilsko industrijo, industrijo klimatskih naprav in drugimi. Strojni razrez žic in kovanje različnih kabelskih zaključkov potekata v treh izmenah, ročno sestavljanje kabelskih snopov pa v dveh. Podjetje skupaj z agencijskimi delavci zaposluje okoli 330 sodelavcev. V podjetju uporabljajo sistem 5S in načela vitke proizvodnje, imajo certifikat ISO 9001:2008 ter ISO/TS 16949:2016 (po novem IATF) za avtomobilsko industrijo in tudi certifikat ISO 14001:2004 za ravnanje z okoljem. (več o podjetju)

Damatech je družinska gazela z Jesenic, ki je bila med nominiranci za regijsko gazelo že lani. Podjetje, ki ga sta ga leta 2004 ustanovila zakonca Mateja in Darko Mikec, ki je tudi direktor, je specializirano za trženje poboljšanih jekel za orodjarstvo in strojegradnjo, izdelovanje in vgradnjo obrabno obstojnih delov. Zaposluje 28 ljudi in v sodelovanju s študenti ves čas skrbi za kadrovski podmladek. Njihova ključna izvozna trga sta Nemčija in Avstrija, kjer imajo tudi svoje podjetje, izrazito rast prodaje letos ugotavljajo na trgih Evropske unije. Podjetje je nedavno postavilo temelje za razvojni oddelek s ciljem pospešiti razvoj inovativnih izdelkov za reciklažno industrijo. (več o podjetju)