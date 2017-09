Ivana je za New York Post razložila, da je s položajem veleposlanika povezano veliko preveč dela, da bi jo zanimal. »Hočem svobodo. In ne potrebujem prestiža tega položaja,« je bila jasna. »Poleg tega bi to pomenilo, da bi se morala za štiri leta preseliti nazaj v Prago, se posloviti od Miamija, pomladi in jeseni v New Yorku ter Saint Topeza poleti,« je razložila in pristavila, da pa ji je ameriški predsednik podelil naziv častne ambasadorke. »Odlična bi bila v vlogi diplomata, saj sem poslovna ženska in se znam pogajati,« je dejala v slogu nekdanjega soproga.

Da je dobra poslovna ženska, ki iz rok ne izpusti nobene priložnosti, kaže tudi napoved njene nove knjige spominov »Raising Trump«, torej »Vzgajanje Trumpov«, v katerih razkriva javnosti neznane zgodbe trenutno najslavnejše ameriške družine. Osrednja točka knjige, ki bo izšla 10. oktobra, so Ivanini in Donaldovi otroci Donald mlajši, Ivanka in Eric, razpisala pa se je tudi o svoji mladosti na Češkoslovaškem in novem življenju v ZDA. Z Donaldom se je poročila leta 1977, ko je bila stara 28 let in je delala kot model, ločila pa sta se leta 1992.