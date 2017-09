Odločitev Žana Mahniča, predsednika odbora za obrambo in poslanca SDS, da skliče sejo, na kateri bi razpravljali o pripravljenosti slovenske vojske na mogoče konflikte ob uveljavljanju arbitražnega sporazuma, odmeva tudi pri sosedih Hrvatih.

Splitski mestni svetnik Martin Pauk je poslanca SDS pozval na dvoboj v ringu. Na svojem facebook profilu je zapisal, da mladega in krvoželjnega Slovenca, ki si očitno želi krvi in vojne, vabi na osebni obračun v ringu. »Brez orožja, samo roke in noge. Vstopita dva, izstopi eden,« je zapisal v objavi, ki je na facebooku prejela precejšen odziv.

Za hrvaški portal index.hr je Pauk komentiral svoj zapis. Dejal, je da želi umiriti strasti in nesramnemu Slovencu dati vedeti, da nihče ne želi žvenketanja z orožjem. »Preživeli smo preveč vojn, da bi se dovolili hujskačem povleči v spopad s prijateljsko državo,« je dejal. Dodal je še, da se naj Mahnič, če mu je že toliko do boja in krvi, bori sam s seboj in naj v to ne vmešava ostalih.