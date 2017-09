Shkreli je najbolj znan kot tisti farmacevtski direktor, ki je ob prevzemu podjetja navil ceno zdravila za aids s 13,50 na 750 dolarjev, kar mu je nakopalo na vrat dovolj javnega sovraštva, da so ga začeli preiskovati in odkrili finančne poneverbe. Avgusta je bil spoznan za krivega in mu ob izreku kazni grozi do 20 let zapora.

Njegovi odvetniki so se zelo potrudili, da so dosegli varščino po plačilu katere je lahko do izreka kazni ostal na prostosti. Shkreli si ni mogel pomagati in je nadaljeval s provokacijami po internetu in tiralica za lasmi Hillary Clinton je za sodnika prešla mero dobrega okusa.

Shkrelijev odvetnik je skušal sodišče prepričati, da je šlo le za neokusno šalo, ki je veliko manjša grožnja, kot so pogoste izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa, a brez uspeha. Tožilci so sodišče obvestili, da je morala tajna služba ZDA zaradi »tiralice« porabiti več virov za varovanje lanskoletne predsedniške kandidatke in nekdanje prve dame ZDA.