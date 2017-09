Madridčane je v vodstvo popeljal Cristiano Ronaldo v 12. minuti, to je bil že njegov 106. gol v ligi prvakov. Prvi zvezdnik Reala je v 50. minuti unovčil še najstrožjo kazen za 2:0 (z 12. enajstmetrovko v ligi prvakov je postavil nov rekord), Sergio Ramos pa je za 3:0 zadel v 61. minuti. Na drugi tekmi je Tottenham povedel v peti minuti prek Heung-Min Sona, Andrej Jarmolenko je izenačil v 12. minuti, že v 15. pa je Harry Kane Londončane znova popeljal v ospredje. V 56. minuti so sodniki razveljavili zadetek Pierre-Emericka Aubameyanga zaradi domnevnega prepovedanega položaja, v 60. pa je Kane z drugim zadetkom na tekmi prednost domačih povišal na 3:1. Že v sodniškem dodatku je drugi rumeni karton dobil branilec domačih Jan Vertonghen.

V skupini E, kjer sta se Maribor in Spartak Moskva razšla z 1:1, je Liverpool igral 2:2 s Sevillo. Andaluzijci so povedli v peti minuti po zadetku Wissama Ben Yedderja. Roberto Firmino je v 21. minuti izenačil, Mohamed Salah pa je v 37. minuti Angleže popeljal do vodstva. Firmino bi lahko v 42. minuti še povečal prednost, a je zapravil najstrožjo kazen. Zato pa je v 72. minuti izid poravnal Joaquin Correa.

V skupini F je Šahtar Donjeck z 2:1 premagal Napoli. Ukrajinci so povedli v 16. minuti z zadetkom Taisona, prednost pa povečali v 59. prek Facunda Ferreyre. V 71. minuti je z bele točke zaostanek Italijanov znižal Arkadiusz Milik. Na drugi tekmi je Manchester City brez težav v gosteh opravil s Feyenoordom, premagal ga je s 4:0. Že v prvem polčasu so za Angleže zadeli John Stones (2.), Sergio Aguero (10.) in Gabriel Jesus (25.). V drugem delu je za Angleže še enkrat zadel Stones (63.).

V skupini G pa je Leizpig Kevina Kampla, ta je igral od 63. minute, igral 1:1 z Monacom. Nemcem je v 33. vodstvo priigral Emil Forsberg, že minuto zatem pa je izenačil Youri Tielemans. Dvoboj Porta in Bešiktaša je dobil gostujoči klub s 3:1. Turke je v vodstvo popeljal Anderson Talisca v 13. minuti, izenačil je Moussa Marega v 22., Cenk Tosun pa je poskrbel za izid polčasa in novo vodstvo Bešiktaša v 29. minuti. Za turško zmago s 3:1 je v 86. minuti zadel Ryan Babel.