Basi je bila na Kitajskem izredno priljubljena in njene rojstne dneve so pogosto praznovali na veliko. Živela je v živalskem vrtu na jugozahodu Kitajske.

»S težkim srcem danes sporočamo, da je originalni model Panpana, ki je bil maskota prvih azijskih iger na Kitajskem leta 1990, in angel prijateljstva tako doma kot v tujini, zvezda velikih pand Basi umrla 13. septembra 2017 ob 8.50 v starosti 37 let,« so sporočili iz Centra za raziskave in izmenjave velikih pand v Fuzhouju.

Basi je živela v ujetništvu, od kar so jo pri štirih ali petih letih rešili iz divjine, ko je padla v reko na jugozahodu Kitajske. Poimenovali so jo po dolini, kjer so jo našli.