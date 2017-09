Požar je izbruhnil še pred zoro in se v uri razširil po vsej stavbi. Otroci so obupani poskušali pobegniti pred ognjenim zublji, a so jim to preprečile kovinske rešetke. »Trupla so v celoti zoglenela,« je povedal načelnik policije Amar Singh. Dodal je, da je šola na žalost imela samo en izhod, tako da se jim ni uspelo rešiti pred požarom. »Vsa trupla so bila na enem kupu, drugo nad drugim,« je še opisal razmere.

Pristojne oblasti so sprva sporočile, da je v požaru umrlo 23 dijakov in dva učitelja, nato pa so te številke spremenile v 22 dijakov in dva učitelja. Šest dijakov so po požaru odpeljali v bolnišnico in so v kritičnem stanju. Zgolj petim je uspelo pred požarom pobegniti brez posledic.

Po navedbah Singha so bile žrtve stare od 13 do 17 let.

Po uradnih navedbah šola ni imela dovoljenja za obratovanje, uradni predstavniki pa so nedavno tudi izrazili dvome o požarni varnosti v zasebnih šolah v prestolnici.

V verskih šolah v Maleziji, kjer je več kot 60 odstotkov od okoli 30 milijonov prebivalcev muslimanov, se otroci učijo koran.