V srbski trgovski verigi Idea, ki jo upravlja Skupina Mercator, sicer pa je v lasti hrvaškega Konzuma, so pod trgovsko znamko slednjega KPlus odkrili domnevno ponarejen cvetlični med. Srbsko kmetijsko ministrstvo je že zahtevalo umik medu z Ideinih trgovinskih polic, je poročal srbski časnik Politika.

Sum potrošnikov in srbskih čebelarjev, da bi lahko šlo za ponarejen med, je vzbudila njegova nizka cena. V akciji konec avgusta so kilogram medu prodajali za 569 dinarjev (po včerajšnjem tečaju 4,77 evra), ob nakupu dveh kilogramov hkrati pa so v Idei drugi kilogram me