Konec tega tedna bo družba Ikea v rokah imela pravnomočno okoljevarstveno soglasje in s tem odprto pot do pridobitve potrebnih gradbenih dovoljenj. Kot poroča Delo, edini sosed, ki mu je agencija za okolje v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja priznala status stranskega udeleženca, ne namerava sprožiti upravnega spora zaradi soglasja.

Omenjeni sosed iz Cilenškove ulice se je na izdano soglasje sicer pritožil na ministrstvo za okolje in prostor, ki pa je njegovo pritožbo zavrnilo. Soglasje bi tako lahko izpodbijal le še s pomočjo upravnega sodišča, a se za to potezo ni odločil. Vseeno pa tako kot drugi bližnji sosedje od Ikee pričakuje, da bo upoštevala vse ustne zaveze, ki jih je družba dala na treh pogovorih, še poroča Delo.

Iz družbe Ikea so nedavno sporočili, da bodo za gradnjo trgovine morali pridobiti skupaj osem gradbenih dovoljenj. Projektno dokumentacijo za gradbena dovoljenja sicer imajo že pripravljeno, prav tako pa so tudi že izbrali deveterico izvajalcev, ki bo zgradila objekt. Družba je tako torej praktično pripravljena na začetek gradnje. Poleg gradbenih dovoljenj mora zdaj počakati le še na to, da Mestna občina Ljubljana izpolni svoje zaveze iz memoranduma, ki ga je z Ikeo sklenila septembra 2014.

Občina se je v memorandumu zavezala, da bo pridobila zemljišča, ki so potrebna za gradnjo cest v okolici trgovskega objekta. Kot smo že poročali, pa se občini zatika s pridobivanjem zemljišč na trasi ceste južno od načrtovanega trgovskega centra, torej ravno na tisti cesti, ki je za švedskega pohištvenega trgovca najbolj pomembna. Omenjena cesta je predvidena kot glavna dovozna cesta do centra, brez nje pa Ikea ne more pridobiti niti uporabnega dovoljenja za svojo trgovino. vbr