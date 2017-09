Rasti indeksa S&P 500 pa ni zavrlo niti podjetje Apple, ki je po predstavitvi novega iphona zanihalo navzdol za 0,6 odstotka. Apple sicer z višjimi cenami iphona dosega tudi višje marže, očitno pa je med vlagatelji obveljalo pravilo »kupi govorice in prodaj novice«. Vlagatelji so bili veliko bolj neusmiljeni do Applovega glavnega proizvajalca kamer, Cowell E Holdings Inc., čigar delnice so na podlagi pričakovanj o slabši prodaji novega iphona upadle za več kot 8 odstotkov.

Vlagatelji bodo v drugi polovici tedna pozornost namenili rednemu zasedanju centralnih bank v Švici in Angliji. Predvsem slednja se je ob zadnjih podatkih o rasti cen znašla v manj ugodnem položaju. Po podatkih statističnega urada je stopnja inflacije z julijskih 2,6 poskočila na 2,9 odstotka, stopnja brezposelnosti pa se je v Veliki Britaniji v trimesečju do konca julija spustila na 4,3 odstotka, kar je najnižje od leta 1975. Vlagatelji pričakujejo, da bo BOE nadaljevala obstoječi program denarnih vzpodbud in ohranila obrestno mero pri 0,25 odstotka.

Da je evropsko gospodarstvo zajelo veter v jadra, kažejo tudi sveži podatki o industrijski proizvodnji v območju evra, ki je julija v primerjavi z junijem po sezonsko prilagojenih podatkih narasla za 0,1 odstotka. Na letni ravni je industrijska proizvodnja v območju evra narasla za 3,2 odstotka.