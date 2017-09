V nadaljevanju g. Teršek govori o sodiščih, ki bi morala prednostno obravnavati tožbe zaradi motenja posesti in posega v zasebnost ter prisojati sorazmerno visoko odškodnino.

Z dr. Terškom se popolnoma strinjam, zato se tudi oglašam. Že 37 let živim v bloku z dvema vhodoma. Blok seveda sploh ni primerno zvočno izoliran. Stanovanja se starajo in razumljivo je, da v njih potekajo razna popravila, ki dejansko načenjajo živce. Ker so v večini stanovanja lastniška, si vsaka stranka lasti pravico, da v lastnem stanovanju pa ja lahko dela, kar hoče. Nobene empatije. Nihče se ne postavi v kožo soseda. Nobenega opravičila. V vseh letih sem samo dvakrat na oglasni deski zasledila obvestilo o delih v stanovanju in koliko časa bodo ta trajala. Upravnik bloka nima pojma, kaj se v bloku oziroma na njegovi fasadi dogaja, pa bi moral biti o tem seznanjen. Če se obrneš nanj, pravi, da v lastniško stanovanje nima pravice vstopa.

Kako je to videti v praksi? Zjutraj pridejo delavci, ostanejo do 16. ure in še dlje ter tolčejo, tolčejo. Z udarnim kladivom podrejo vso steno in vse se trese. V svoji bližini sem doživela, da so čez balkon v zgornjem nadstropju metali odpadni material na zelenico. Enako so počeli z odpadno vodo, ki so jo iz polnih veder zlivali čez balkon. Ali si lahko zamislite prah, ki se je usedal na sušeče se perilo? Seveda je bila bodoča stanovalka tako »prijazna«, da se ji ni zdelo vredno sosedov obvestiti o popolni prenovi stanovanja. Ta je potekala od konca oktobra do srede februarja naslednje leto – tudi ob nedeljah in praznikih.

Seveda to še sploh ni vse – tu so še izbijanje ploščic v kopalnicah in WC-jih, zamenjava vodovodnih cevi, popolna prenova in zazidava balkonov, ustvarjanje teras pri kletnih stanovanjih s pripadajočo nadstrešnico, z udarnim kladivom v beton preluknjana stena za dva čisto na novo ustvarjena okenčka, zamenjava radiatorjev itd. Naposlušaš se tolčenja tudi iz drugega vhoda bloka (slaba zvočna izolacija). Skratka, blok je preluknjan kot bohinjski sir.

Imamo vseh vrst gradbenih firm, ki to so ali pa niso in so zato njihove storitve poceni. Da ne govorim o delu na črno in o raznih delavcih na črno. Sprašujem se, kaj bi bilo, če bi se »strokovnjaki« lotili podiranja nosilne stene v stanovanju, če bi »strokovnjaki« menjavali radiatorje, vodovodno napeljavo in bi komu na primer strop padel na glavo, lahko bi prišlo do poplave (to se je že zgodilo)... Kdo bi odgovarjal? Kdo bi kril škodo sosedu? Upravnik ne, ker sploh ne ve, kaj se dogaja, in tudi nima pristojnosti. Kdo ima torej pristojnost, ki bi preprečila težko nesrečo?

Mislim, da se takšne in podobne stvari dogajajo tudi drugod, pa še do komentarja dr. Terška nisem zasledila tega problema, čeprav so zadeve res moreče. Ali pa kot pravim jaz (že večkrat, pa nič ne pomaga): psi lajajo in karavana gre dalje.

Cvetka Pezdič, Radovljica