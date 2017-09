Na svetu je mnogo lepih stadionov. Med najlepše navadno štejejo take, ki so gromozanski, arhitekturno izjemni, tehnološko napredni in na njih igrajo slavni klubi. Toda BBC se je odločil, da bo naredil lestvico najslikovitejših stadionov. Na njih ne igrajo slavni klubi, a tisti, ki sedijo na tribunah, lahko ob športu uživajo tudi v spektakularnem razgledu. Večina med njimi je obkrožena z gorami, na seznamu pa se je znašel tudi stadion Gospin Dolac v Imotskem v dalmatinskem zaledju. Stadion je dobesedno zakoten: zgrajen je v vrtači pod stenami, na katerih stoji trdnjava Topane, na drugi strani pa se lesketa Modro jezero. Imenuje se po bližnji cerkvici Marije Angelske. Ne le da je s stenami in jezerom spektakularna narava okoli stadiona, tudi trdnjava, ki stoji na stenah, je pomembna v hrvaški zgodovini – iz nje so določali mejo med habsburško monarhijo in otomanskim imperijem. Meja je bila tam, kamor je padla topovska krogla, izstreljena iz trdnjave.

Ideja je bila, da bi bil stadion zgrajen za Mediteranske igre, ki so bile leta 1979 v Splitu. Toda gradnja se je zaradi pomanjkanja denarja zavlekla, tako da so stadion odprli šele leta 1986. Od tedaj na njem igra NK Imotski, opazuje pa ga lahko 4000 gledalcev. Med njimi je nekaj stojišč dobesedno na skalah. Stadion v svojem srcu nosijo tudi navijači NK Imotski, saj so verzi njihove himne: »Pod trdnjavo iz kamenja in modrega jezera ponosno igra imotski prvak!« Za zdaj še nikoli niso bili hrvaški prvaki, saj igrajo v tretji nogometni ligi.

Pod Himalajo in v singapurskem pristanišču Nasploh na stadionih, ki jih je BBC izbral za najspektakularnejše na svetu, ne igrajo znani klubi. Denimo stadion za kriket v indijskem mestu Dharamsala, kjer je zdaj rezidenca dalajlame. Stadion je na višini 1457 metrov, obdan je s Himalajo in čeprav je slikovit, sta največji težavi stadiona odročnost in obilica snega v zimskem času. Podobno obkrožen z gorami, a malce nižjimi, je tudi stadion v Andori, ki je tako ali tako stisnjena med Pireneji. Na njem igra tudi nogometna reprezentanca Andore, a ima le 1300 sedežev. Seveda so na seznamu najslikovitejših stadionov tudi veliki objekti. Recimo Estadio BBVA Bancomer v mehiškem Guadalupu je monstrum za 52.000 gledalcev. Zgrajen leta 2015 je četrti največji stadion v Mehiki, na seznamu slikovitih pa se je znašel, ker stoji pod goro. Med modernejše spada tudi stadion CenturyLink Field v Seattlu, ki za kuliso nima slikovitih gora, temveč mestne nebotičnike – zgrajen je tako, da se ena stran stadiona dobesedno preliva v mesto. A ne mehiški ne ameriški stadion se ne moreta kosati s singapurskim plavajočim stadionom, ki je največji tovrstni na svetu. Ne le da nihče ne ve, kdo bo pobiral žoge, ki odletijo čez ogrado v morje singapurske marine, kjer plava stadion, jasno ni niti, koliko časa bo sploh še obstajal. Že letos, po slabih desetih letih uporabe za različne dogodke, so ga namreč nameravali demontirati, a bo očitno še nekaj časa ostal na vodi, saj bo gostil singapursko dirko formule ena ta konec tedna.