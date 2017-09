Potem ko so v osmini finala košarkarskega evropskega prvenstva presenetili Litvo, so košarkarji Grčije začeli sanjati o kolajni. Ne le košarkarji, tudi njihovi navijači, ki se jih je sinoči v dvorani Sinan Erden Dome v Carigradu zbralo lepo število. A Rusija je imela drugačne načrte. Igralci selektorja Sergeja Bazareviča so v zadnji četrtini prelomili tekmo in se po letu 2011 znova uvrstili v polfinale.

Rusija je imela tokrat v svojih vrstah znova izredno razpoloženega Alekseja Šveda, ki je obračun končal pri 26 točkah. A ker je ob njegovi prisotnosti na parketu šepala igra v obrambi, ga je selektor Bazarevič v napetem zaključku potegnil na klop. »Na koncu sem želel imeti na parketu nekoliko več mišic. Delovalo je,« se je zasmejal Sergej Bazarevič, ki ima na tekmah veliko pomoč v predsedniku ruske zveze Andreju Kirilenku. Nekdanji zvezdnik lige NBA, ki obračune venomer spremlja v prvi vrsti ob igrišču, igralcem na parketu ves čas deli nasvete, ki jih po videnem tudi upoštevajo. »Kirilenko je bil vrhunski igralec. Dobro pozna situacijo v moštvu in je odličen predsednik, saj je povsem obrnil stanje v ruski košarkarski reprezentanci. Vesel sem, da imam njegovo pomoč,« je na to temo povedal Bazarevič.

Izredno poklapani so bili po porazu grški košarkarji, ki so resnično verjeli, da lahko po slabem začetku prvenstva naredijo odmevno zgodbo. »Prvi polčas smo igrali odlično, tudi začetek drugega je bil dober. Vse smo imeli pod nadzorom, nato pa nam je popustila koncentracija. Izgubili smo nekaj žog, Rusi so nas ujeli, v zadnji četrtini pa bili bolj osredotočeni in zasluženo zmagali. Zelo smo razočarani, saj smo želeli narediti nekaj posebnega za našo državo,« je poklapano razlagal Kostas Papanikolau.

Evropsko prvenstvo, četrtfinale: Grčija – Rusija 69:74 (24:17, 37:31, 53:51, Calathes 25, Printezis 19; Šved 26, Mozgov 15), Italija – Srbija sinoči, Nemčija – Španija, 72:84, Slovenija – Latvija 103:97, polfinale, danes ob 20.30: Španija – Slovenija, jutri ob 20.30: Rusija – Italija/Srbija.