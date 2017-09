Aktualna zlata gazela Euro Plus, krovno podjetje skupine NiceLabel, je z Gorenjskega in tudi zato danes časopisna hiša Dnevnik izbor Gazela 2017 začenja v Kranju. Prvo regijsko gazelo bodo izbrali med nominiranimi podjetji, to pa so kranjski 3fs, Cablex-T iz Tržiča in jeseniški Damatech.

Izbor vnovič gosti Šolski center Kranj, njihovi dijaki pa bodo med drugim pripravili tudi predstavitev izdelkov, ki so nastali med praktičnim delom pouka in tudi v valilnici idej, ki živi na šoli in najbolj zagnanim dijakom omogoča, da se naučijo osnov inoviranja in podjetništva. Direktor Šolskega centra Kranj Jože Dernovec je prepričan v izjemno moč povezovanja šole in podjetij, zato je vesel, da se bodo dijaki lahko spet družili s podjetniki najboljših in najhitreje rastočih podjetij regije. Za kulturni program na izboru gazele Gorenjske bodo poskrbeli Pihalni orkester Mestne občine Kranj s solistko Zalo Smolnikar in Plesna šola Urška Kranj z nastopom članske hip-hop skupine.

Da gospodarska moč države in regije temelji na malih in srednje velikih podjetjih, se zaveda tudi kranjski župan Boštjan Trilar, ki bo skupaj s podporniki izbora Gazela 2017 nagovoril gazele, medtem ko jim bo bonitetna hiša Bisnode podelila bonitetna poročila.

Gorenjska je med šestimi slovenskimi regijami po številu na novo odprtih delovnih mest druga najmočnejša, takoj za osrednjo Slovenijo. Sto najhitreje rastočih podjetij po indeksu rasti prodaje med letoma 2011 in 2016 je namreč na novo odprlo kar 2456 delovnih mest, dodano vrednost pa povečalo za 148 odstotkov. Tretjina podjetij s seznama sto najhitreje rastočih podjetij ima sedež v Kranju, kar je občutno več kot lani, ko jih je bilo 24. Dobra sedmina oziroma 15 jih ima sedež v Škofji Loki, sledijo Radovljica z devetimi podjetji ter Šenčur, kjer deluje aktualna zlata gazela Euro Plus, krovno podjetje NiceLabel, in Tržič, od koder je letos nominirani Cablex-T, s po osmimi podjetji.