Energetski koncept razburja elektrodistributerje

Distribucijsko omrežje v predlaganem dolgoročnem strateškem dokumentu je precej zanemarjeno, je bil do Energetskega koncepta Slovenije, ki bo določil strateške cilje energetike do leta 2030 (okvirno celo do leta 2050), kritičen prvi mož Elektra Ljubljana Andrej Ribič. Meni, da so usmeritve v Evropi jasne: »Težišče se prenaša na distribucijsko omrežje.« Spomnimo, da je infrastrukturno ministrstvo izdelavo strokovnih podlag za Energetski koncept zaupalo grški družbi E3-Modelling in zanj plačalo okoli 150 tisočakov, sprejet pa naj bi bil do konca leta. Ribič je poudaril, da je omrežje danes tudi precej nepripravljeno. »Vanj bo treba veliko vlagati, da bo kos vsem potrebam, ki jih bodo prinesle nove tehnologije,« je povedal. Predstavniki elektrodistributerjev so še opozorili, da pametna omrežja zahtevajo tudi spremembo tarifnih sistemov, potrebna pa je tudi prilagoditev davčne in trošarinske politike. mpu