»Žal mi je, da se je zgodilo tako, kot se je,« je hladno in brez opaznih čustev povedala obtožena Dušanka Gluvić. Kar se je zgodilo 28. aprila letos v Mariboru, je bilo grozovito. S 16 vbodi s kuhinjskim nožem je umorila svojo 75-letno mater Anko. Njeno truplo je obdolžena zvlekla z balkona v stanovanje, jo umila, čez nekaj ur je poklicala policijo.

»Bila sem delno izzvana,« se je izgovarjala obdolžena. »Prišlo je do prepira, ker sem hotela opraviti vozniški izpit, zaradi česar bi si morala znižati metadonsko terapijo.« Mati naj bi ji dejala, da tega ni sposobna in da so to zgolj prazne obljube.

Iz izpovedi prič, ki so bile zaslišane na današnji glavni obravnavi na mariborskem okrožnem sodišču, je mogoče sestaviti sliko, kako je obdolženi Gluvićevi življenje zdrknilo iz ustaljenih tirnic. Pred približno 15 leti ji je propadla trgovina z malimi živalmi, razpadel ji je partnerski odnos, izgubila je skrbništvo nad sinom, postala je odvisnica od prepovedanih drog.

Truplo potegnila z balkona v stanovanje Okrožnega tožilca Tilna Iviča je zanimalo, zakaj je tistega petkovega jutra obiskala mamo. Ne zaradi denarja, je vztrajala obdolžena. »V mojem stanovanju je puščala voda v kopalnici. Ker sem bila prejšnji večer na zabavi, sem se šla k mami skopat,« je trdila. »Mama je šla v trgovino po zajtrk, nato sva sedeli v kuhinji in se pogovarjali.« Pogovor naj bi prerasel v prepir. »Ne spominjam se, kaj se je potem dogajalo, ker se je vse zgodilo zelo na hitro,« je razložila Gluvićeva. »Česa pa se spominjate?« je vrtal Ivič. »Nič kaj dosti. Truplo sem z balkona potegnila v stanovanje, da bi ga očistila, da bi umila krvav obraz, ne pa da bi prikrila dokaze.«