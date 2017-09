Šved Felix Kjellberg je bolj poznan po imenu PewDiePie, ki ga uporablja na youtubu. Z objavo zabavnih videoposnetkov je 27-letnik v preteklem letu zaslužil 15 milijonov dolarjev, s čimer se je uvrstil na prvo mesto lestvice največjih youtube zaslužkarjev.

Opravičilo je objavil na svojem youtube kanalu, kjer je v posnetku dejal, da se opravičuje vsem, ki jih je s svojimi izjavami prizadel. »Besede so same od sebe zletele iz mene,« je dejal. »Sem navaden idiot,« je še dodal.

Vse več obtožb o podpiranju antisemitizma in rasizma

Videti je, da 2017 ni njegovo leto. Najprej je februarja časopis Wall Street Journal objavil članek o antisemitskih in rasističnih izjavah v njegovih posnetkih, ki sicer dosegajo po več milijonov ogledov. Članek je sprožil verižno reakcijo: sodelovanje z njim je najprej odpovedalo podjetje Disney, kasneje pa tudi YouTube oziroma Google.

Pri Wall Street Journalu so dlje časa spremljali njegove posnetke. V šestih mesecih so našteli devet posnetkov, v katerih je so bile vključene antisemitske šale ali nacistične podobe. PewDiePie je takrat dejal, da so izjave vzete iz konteksta in da nikakor ne podpira antisemitizma.

Za nekoga, ki je primarno zaslovel z objavljanjem šaljivih komentarjev videoiger, se mora PewDiePie precej pogosto zagovarjati zaradi neprimernih izjav. Na BBC-ju so se spomnili na tvit, zaradi katerega je bil njegov račun začasno odstranjen s twitterja. Takrat se je namreč šalil o tem, da se namerava pridružiti skrajni skupini Islamska država.