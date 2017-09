Sodnica koprskega okrožnega sodišča Orjana Trunkl je za Miho Staniča, ki je maja v domači kuhinji v Izoli umoril svojega očeta, odredila varnostni ukrep obveznega zdravljenja in varstva v zdravstveni ustanovi. Sledila je mnenju izvedenca psihiatrične stroke dr. Vanje Rejca, da je bil obdolženi v času storitve kaznivega dejanja neprišteven. »Mitja Stanič je bil hud duševni bolnik. Njegova trajna duševna bolezen pa je bila vzrok za to, kar se je zgodilo,« je pojasnila odločitev. Stanič se že vse od prijetja takoj po okrutnem umoru očeta zdravi na enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru, tam bo zdravljenje tudi nadaljeval. Zdravljenje lahko traja največ pet let, v primeru prištevnosti pa bi za tako okrutno dejanje dejanje dobil najmanj 15 let zaporne kazni.

Enajstkrat hospitaliziran Za zaprtimi vrati so zaslišali obdolženčevo sestro, obravnava pa je tudi tokrat minila brez obdolženca, saj ga sodišče zaradi bolezni in mnenja izvedencev, da sojenja ni sposoben spremljati, v Koper sploh ni vabilo. Štiri mesece po dejanju se namreč njegovo zdravstveno stanje še vedno ni bistveno izboljšalo. »Boleha za paranoidno shizofrenijo. Zaradi vpliva duševne bolezni je bila v trenutku storitve dejanja njegova sposobnosti razumeti pomen dejanj in jih obvladati praktično ukinjena,« je dejal izvedenec Rejec in povzel, da se je obtoženi zdravil od leta 2010 in da je bil od takrat enajstkrat hospitaliziran v Psihiatrični bolnišnici Idrija. »Zaradi bolezni je razvil sovražno nastrojenost do svojih domačih, prepričan je bil, da ga zastrupljajo, odklanjal je hrano in pijačo,« je povedal izvedenec. Iz dokumentacije, ki jo je pridobil, je razvidno, da Stanič svoje bolezni nikoli ni sprejel in se zato tudi ni hotel zdraviti. Ob večinoma prisilnih hospitalizacijah se je njegovo stanje sicer izboljšalo, ko pa se je vrnil iz bolnišnice, je zdravljenje hitro opustil.