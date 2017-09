Kdaj bo rešena njihova pritožba, ki jo bo obravnavalo Višje sodišče, še ni znano.

Kljub temu so avstrijski lastniki Agroinda po sklenjeni pogodbi s Kmetijsko zadrugo Vipava in vipavskimi vinogradniki že odkupovali grozdje letošnjega letnika preko njihove slovenske družbe Agromib. S kvaliteto odkupljenega grozdja so zelo zadovoljni, je za STA povedal predstavnik Agromiba Jakob Blaschitz. Po pričakovanjih naj bi letos odkupili okrog dva milijona kilogramov grozdja.

Ob prodaji Agroinda na dražbi so vsi pričakovali, da se vendarle končujejo težave vipavske vinske kleti, ki so se začele pred leti. Nenehne izgube Agroinda je Kmetijska zadruga Vipava kot večinska lastnica najprej reševala s prodajo Agroindove mlekarne leta 2013, pozneje pa še deleža v Vipavski hranilnici. Za vipavsko klet so poskušali najti strateškega partnerja, vendar je pobudo prevzela DUTB in terjatve do Agroinda prodala družbi Demistone Holding z ukrajinskimi lastniki. Ta je nato prek podjetja Vipavski vinograd postala tudi lastnica kleti.

Delo v Agroindu tudi pod ukrajinskimi lastniki, ki niso imeli izkušenj s pridelavo vina, ni steklo. Delavci so ostajali brez plač in zato v začetku lanskega leta predlagali stečaj. Okrožno sodišče v Novi Gorici je prvi sklep o stečaju sprejelo že 24. maja lani, po uspešni pritožbi ukrajinskih lastnikov na višje sodišče v Ljubljani pa vnovič 9. avgusta. Tudi na ta sklep o stečaju so se lastniki Agroinda pritožili in dva meseca pozneje ga je ljubljansko višje sodišče razveljavilo ter zadevo vrnilo v odločanje sodišču v Novi Gorici.

Tako je 4. januarja letos novogoriško okrožno sodišče že tretjič sprejelo sklep o začetku postopka stečaja Agroinda. Vodstvo družbe mu za razliko od prvih dveh primerov ni nasprotovalo, saj je bila družba insolventna. Sta se pa zdaj že nekdanja uprava in ukrajinski lastniki pritožila na imenovanje stečajnega upravitelja z argumentom, da je zagrešil več nepravilnosti in kršitev zakonodaje. Sodišče je te argumente označilo kot neutemeljene in pritožbo zavrnilo.