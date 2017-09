Znanstveniki so ugotovili, da obstaja neposredna povezava med sedenjem in tveganjem za prezgodnjo smrt. Število ur, ki jih preživite v sedečem položaju, je premo sorazmerno s tveganjem za prezgodnjo smrt. Sicer zaskrbljujoči rezultati študije pa so ponudili tudi eno pozitivno novico: če v kosu sedite pol ure ali manj, je tveganje za prerano smrt znatno zmanjšano.

Na vsakih 30 minut sedenja bi morali narediti petminutni premor, v katerem bi se sprehodili in pretegnili mišice, so znanstveniku zapisali v najnovejši študiji.

S kampanjo »Sedi manj, migaj več« ameriško Združenje za srce (AHA) že dlje časa opozarja na pomen gibanja. Toda Keith Diaz, vodilni raziskovalec pri novi študiji, akciji Združenja za srce očita, da je premalo natančna. »Ljudi samo opozarjajo, da se je potrebno gibati, ne povedo pa jim, kako,« je dejal za BBC. Kot so ugotovili v zadnji raziskavi, je večurno sedenje zelo škodljivo, četudi se sicer več ur tedensko namenite gibanju in telesni vadbi. Zelo pomembno je, da ljudje po vsake pol ure sedenja vstanejo in se gibajo vsaj pet minut.

Zakaj je sedenje za zdravje tako zelo škodljivo, za zdaj še ni povsem jasno. Dokazano pa je, da življenjski stil z veliko sedenja pripomore k prezgodnji smrti. David A. Alter z univerze v Torontu ni sodeloval pri nastanku študije, je pa zanjo napisal spremno publikacijo. V njej je zapisal, da gre za prvo raziskavo, ki razlikuje med urami sedenja v celem dnevu in neprekinjenim sedenjem. Slednje bi naj bilo bistveno bolj škodljivo za zdravje.