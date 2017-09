O ministrski usodi Milojke Kolar Celarc bodo poslanci govorili pozno v noč, na račun svojega dela pa je lahko slišala vrsto kritik. Iz napovedi v preteklih dneh je že razvidno, da bodo ministrico za zdravje v koaliciji – z izjemo nekaterih poslancev SD in DeSUS – najverjetneje podprli. Prav tako interpelaciji, ki jo je vložila SDS, niso bili naklonjeni v Levici.

»Vztrajam pri načelu ničelne tolerance do korupcije. Tako tudi ukrepam,« se je na očitke odzvala Kolar-Celarčeva. Zatrdila je, da si je prizadevala tudi za boljše odnose na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. »Tudi zato, ker niso uspešno uredili razmer, sem vodstvo UKC Ljubljana pozvala, naj odstopi.« Skrajševanje čakalnih dob ostaja prioriteta zanjo in za vlado, je poudarila. In pripomnila, da bi bil lahko marsikateri bolnik na vrsti prej, če bi bil pripravljen zdravljenje opraviti v drugi bolnišnici ali pri drugem specialistu kot pa tam, kjer trenutno čaka.

»Ministrica dovoljuje neurejen sistem, pa tudi javno pranje umazanega perila zdravnikov in vodstev bolnišnic,« je poslanka SDS Jelka Godec spomnila na burno dogajanje v UKC Ljubljana. Ministrici je med drugim poočitala še podaljševanje čakalnih vrst in bohotenje korupcije v zdravstvu. Da Kolar-Celarčeva ne obvladuje razmer, je ocenil Jernej Vrtovec iz NSi, v kateri so interpelacijo tako kot lani podprli. Vrtovec meni tudi, da zdravstva ne more izboljševati nekdo, ki za sabo nima zaupanja celotne vladne koalicije.

Poziv ministrici, naj izkoristi prihodnje mesece

V bran ministrici je stopila Simona Kustec Lipicer (SMC), ki je ugotavljala, da so čakalne dobe dolgo pometali pod preprogo, sistem pa je drvel v privatizacijo. Kolar-Celarčeva je po njenem storila veliko za zaščito javnega zdravstva. V DeSUS ministrice sicer ne podpirajo, je povedal vodja poslanske skupine te stranke Franc Jurša, z večinsko zavrnitvijo interpelacije pa so podprli predsednika vlade Mira Cerarja. Do Kolar-Celarčeve so bili kritični zaradi odlašanja z novo zakonodajo, pa tudi zaradi poskusa, da bi koncesionarju MD Medicina »mimo vseh zavez koalicijske pogodbe« podelili milijon in pol evrov za ortopedske operacije. Da ministrica išče obvode, je zmotilo tudi Bojano Muršič (SD). »Sistem se nam sesuva. Potrebuje hitre ukrepe in konkretne rešitve, mi pa mencamo in mencamo,« je naštevala. Ker v SD dvomijo, da bi bilo v kratkem obdobju z novim ministrom kaj bolje, interpelacije niso podprli. So pa Kolar-Celarčevo pozvali, naj izkoristi zadnjo priložnost.

»Aktualna reforma, ki je morda preskromna, stoji ali pade z Milojko Kolar Celarc,« je odločitev, da interpelacije ne podprejo, pojasnil poslanec Levice Miha Kordiš. Tudi sami z delom ministrice niso najbolj zadovoljni, podpirajo pa cilje njenih zakonskih predlogov, na primer ukinitev sedanjega dopolnilnega zavarovanja. V skupini nepovezanih poslancev so napovedali, da bo interpelacijo podprl Bojan Dobovšek, trije poslanci pa ne.