»Malo po drugi uri je bilo, ko je sosed opazil, da se pri sosednji brunarici, v kateri sta živela mati in sin z več psi, dogaja nekaj čudnega. Videti je bilo, da psi nekaj velikega vlačijo naokoli,« je začel pripovedovati eden od očividcev strahotnega dogodka, ki je v torek popoldne pretresel vinogradniško vasico nad Črnomljem. Ko se je z ženo in sosedom približal manjši brunarici z delno ograjenim dvoriščem, jim je zastal dih. »Trije psi so gospodarico vlekli naokoli. Zagrabili smo kole in pse nekako spravili v hišo. Gospa je bila še živa, pogovarjala se je z menoj. Pokril sem jo z odejo, saj so psi z nje potrgali vso obleko. Niti predstavljati si ne morete, v kakšnem stanju je bila. Psi so jo dobesedno raztrgali,« je grozljivi prizor opisal naš sogovornik, ki ni želel, da zapišemo njegovo ime.

Umrla v operacijski dvorani Takoj so poklicali policijo in reševalce, 71-letni Tatjani Š. pa pomagali, kolikor so ji pač lahko. Po besedah predstojnika novomeškega urgentnega centra Bojana Kostića je imela ženska številne ugrize po vratu, prsnem košu, okončinah, CT-diagnostika je pokazala tudi hude poškodbe skeleta, mehkih tkiv in žil. A tudi takojšnji operativni poseg ni pomagal, ženska je ob 17.30 umrla v operacijski sobi. »Tako težkih poškodb, nastalih kot posledica ugrizov domače živali, v naši bolnišnici še nismo imeli, smo pa imeli hude poškodbe zaradi napada divjih živali oziroma medvedov,« je dodal Kostić. Vaščani so povedali, da sta se mati in 40-letni sin Miha Š. v Belo krajino pred šestimi ali sedmimi leti priselila iz Ljubljane, sicer pa naj bi bila doma iz Zasavja. »Držala sta se bolj zase, tu in tam pa je gospa malo poklepetala. Vedno je rekla, da so ti psi prijazni kot mucki. Lepo sta skrbela zanje, predvsem ona, saj sina včasih tudi po več dni ni bilo doma. Je pa res, da jih nikoli nisem videla na sprehodu,« je povedala ena od vaščank.

Trgala sta si od ust, da sta dala psom »Večino njene pokojnine sta porabila za pse, jim kupovala najboljšo hrano,« je dejala. Da sta bila večkrat lačna kot sita, je potrdil tudi naš sogovornik. »Nikoli ne bom pozabil, ko sem pred leti nekaj delal zunaj in jedel sendvič, ko je pristopila k meni in rekla: 'Veš, tako lačna sem.' Pa sem se odpeljal v Črnomelj in ji prinesel nekaj hrane, kajti bila je dobra, prijazna ženska.« Ker sta bila brez avtomobila, ju je večkrat kam peljal, včasih posodil denar. Po podatkih Policijske uprave Novo mesto je bilo v hiši na dan napada osem odraslih psov in pet mladičev. Med njimi je eden last drugega občana in še ugotavljajo, zakaj je bil tam, dva pa sta last Mihovega dekleta iz Avstrije. Trije psi, ki so živeli z gospo v nadstropju, zagotovo vse leto niso bili izpuščeni iz hiše, je dodal naš sogovornik, sin pa naj bi druge pse občasno spuščal v ograjeni del dvorišča. »Pred časom sta imela tudi že 25 psov. Lahko si mislite, kako je smrdelo iz hiše. Letos poleti smo klicali tudi veterinarsko inšpekcijo, toda nič se ni zgodilo,« je dejal in dodal, da nikakor ne drži, da bi pse vzrejala za pasje boje. Tudi na veterinarski upravi so pojasnili, da za zdaj niso odkrili nikakršnih znakov, ki bi kazali na pasje boje. Policisti so leta 2014 preverjali podobno informacijo, vendar z nadaljnjimi preverjanji tega niso mogli potrdili.

Tri pse bodo evtanazirali Trenutno so psi v zavetišču in jih bodo dodatno pregledali. Po besedah dr. Branka Podpečana, direktorja novomeške enote Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, bodo tri pse, udeležene v napadu, v najkrajšem času evtanazirali, glede drugih psov pa se še niso odločili. Zakaj se je zgodil napad, policisti še ugotavljajo. Kot pravi Robert Perc, vodja OKC Novo mesto, 40-letnika za zdaj sumijo storitve kaznivega dejanja mučenja živali zaradi načina, kako so bile živali nastanjene, hranjene in podobno. »Samo dejanje ugriza in tragična posledica zaenkrat nista okvalificirana kot kaznivo dejanje, ampak kot dogodek. Toda preiskava še ni končana,« je dodal Perc. Doslej so na veterinarski upravi zoper Miho Š. dobili le eno prijavo glede nelegalnega prometa s pasjim mladičem. Po zakonu imajo sicer občani lahko do pet odraslih psov na gospodinjstvo.

Letos 72 pasjih ugrizov človeka Policisti so na območju celotne države letos obravnavali 1053 primerov kršitev zakona o zaščiti živali, od tega 45 primerov nezagotovitve fizičnega varstva nevarne živali. Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa v centralnem registru psov zbirajo tudi podatke o dogodkih, ki bi lahko pomenili ugriz človeka ali živali, napadalno vedenje in podobno. Letos je bilo med 488 dogodki doslej uradno ugotovljenih 120 ugrizov, od tega 72 ugrizov človeka. Lani je bilo med 1504 dogodki potrjenih 392 ugrizov, pri približno polovici pa postopek še ni končan. Na današnji dan je v registru s statusom nevaren 2187 psov.