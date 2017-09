Palačinke po navadi zahtevajo veliko časovnega vložka, saj je treba speči vsako palačinko posebej. Zato so palačinke, ki se spečejo na enkrat in v ponvi, super rešitev. Če že ne prihranite na času, saj se palačinka peče 20 minut, pa prihranite predvsem pri delu. Kajti za pripravo palačinke v ponvi morate pripraviti le zmes, jo vliti v pekač in speči.

Ta palačinka je pripravljena brez dodanega sladkorja, saj za sladkanje uporabimo agavin sirup. Agavin sirup pridobivajo iz soka sredice agave, ki ga nato filtrirajo in kemično segrevajo. Agavin sirup je slajšega okusa kot sladkor, zato ga pri pripravi slaščic lahko porabimo manj.

Namesto agavinega sirupa lahko uporabite tudi javorjev sirup. Javorjev sirup je navadno narejen iz drevesnega soka sladkornega javorja, rdečega javorja ali črnega javorja. A pozor, pravi javorjev sirup je najboljši in najbolj zdrav, a tudi najbolj drag.

Za sladkanje pa lahko uporabite tudi med. Poznamo več vrst medu, ki so dobile ime po rastlinah, na katerih čebele nabirajo nektar oziroma sladke sokove. Te so akacijev med, cvetlični med, gozdni med, kostanjev med, lipov med, smrekov med in hojev med.

Katero izmed sladil boste uporabili je vaša izbira. Velja le opomniti, da ne pretiravajte, saj je, če izberete pravega, zelo sladek že sam ananas. Pa dober tek!

RECEPT

SESTAVINE (za 2-3 osebi) Sestavine za palačinko: 3 jajca 2 žlici agavinega sirupa (ali 1 žlica rjavega sladkorja) 80 g moke 1/2 žličke cimeta 1/4 žličke kardamoma 1 majhen ščepec soli 1 žlica grškega jogurta 1/2 žličke vanilijevega ekstrakta 1,5 dcl mleka Sestavine za nadev: 1/2 ananasa 1 žlica agavinega sirupa Ostale sestavine: kokosovi ostružki čokoladni ostružki agavin sirup 1 košček masla