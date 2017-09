Veselje je nepopisno. To je seveda razumljivo, a hitro se moramo zbrati. Že jutri nas namreč čaka nova težka tekma, ko se bomo v polfinalu pomerili proti favoritu prvenstva Španiji. Vemo, da imajo fenomenalno ekipo, zato bomo morali odigrati perfektno tekmo, če se želimo uvrstiti v tako želeni finale.

To ni čudno, saj smo si oboji močno želeli zmage. Na koncu je prišlo tudi do vroče krvi, a to je vse v žaru borbe in je bilo že ob zadnjem zvoku sirene pozabljeno.

Na sodnike se nikdar ne smemo ozirati, saj je to element, na katerega nimamo vpliva. Bolj ko se obremenjuješ z njimi, manj si osredotočen na igro. Treba se je kar najbolje prilagoditi njihovemu kriteriju in igrati svojo igro.

Fenomenalen igralec, izredno dolg, odličen atlet, z neverjetnim metom. Dal nam je res veliko točk, a smo se kot moštvo odlično borili in bili na koncu za to tudi nagrajeni.

Res je. To zame sicer ni značilno, a sem se letos kot kapetan v Banvitu naučil, da moram tudi sam sem ter tja povišati glas. Rekel sem, da nismo dva meseca garali in se trudili, da bi odšli domov že v četrtfinalu. Pokazali smo veliko poguma.

Breme je stalno prisotno. Poskušamo se kar najbolje pripraviti, se držati našega rituala in se boriti. To nam zaenkrat prinaša rezultat in tega se bomo držali tudi vnaprej.

Še vedno moraš igrati dobro obrambo, a pri tem malo bolj paziti. Na koncu sem tudi dobil peto osebno, a hvala bogu to ni bilo ključno.

Kje pa! Z veseljem ga še enkrat izgubim, če zmagamo tekmo.